Надо ли стряхивать снег с растений зимой: ответ знают единицы

Даже в холодное время года сад и огород требует внимания, особенно в период сильных снегопадов. Иногда плотный покров снега может стать угрозой растениям. Все зависит от того, где именно и как он накапливается.

Некоторые считают, что снег хорошо сохраняет тепло и защищает растения от морозов, пишет Gazeta.Pl. В определенной степени так и есть, но в отдельных случаях снег на растениях способен их только повредить.

Читайте также Орхидея даже зимой будет цвести без перерыва: вот чем ее подкормить

Нужно ли стряхивать снег с растений?

От снега больше всего страдают деревья и кустарники. Если снежные массы тяжелые, то создают давление на ветви и способны привести к их деформации или поломке. Именно поэтому дачники советуют в период сильных осадков стряхивать снег с крон. Узкие и вертикальные ветви лучше связывать веревкой или джутовой лентой, во избежание разлома.

Снег как утеплитель – не лучший вариант. Гораздо эффективнее работают природные материалы: солома, джут или агроволокно. Однако укрывать растения надо только после первых стабильных морозов. Если сделать это слишком рано, то тепло способно спровоцировать нежелательный рост и даже ослабить культуру. Декоративные кусты защищают методом окучивания – засыпая основу почвой.



Снег с некоторых ветвей нужно стряхивать / Фото Pexels

Проблемой является избыток влаги после таяния снега. Это опасно для растений и газона, когда снежный слой может создать благоприятную среду для грибковых болезней. Под деревьями и кустами снег можно оставлять. Именно там он работает как естественный утеплитель для почвы.

Но несмотря на влагу от снега, деревья и кустарники могут все равно зимой страдать от недостатка воды. Замерзшая почва не дает растениям полностью поглощать влагу, поэтому приводит к зимнему увяданию. Дачники советуют контролировать состояние растений в холодный период.

Важным моментом является уборка снега с дорожек и подъездов. Соль и химические реагенты могут попасть в почву и навредить растениям. Безопасной альтернативой является обычный песок, который уменьшает скольжение и не отравляет землю.

К слову, для успешной зимовки роз важно прекратить подкормку и обрезку, чтобы растение перешло в период покоя, пишет Gardening Know How. Укутывание роз сухими листьями или соломой поможет защитить их от холода, а вьющиеся розы следует обернуть мешковиной и закрепить на шпалере.

Какие еще советы стоит знать?