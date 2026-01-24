Надо ли стряхивать снег с растений зимой: ответ знают единицы
- Встряхивание снега с деревьев и кустарников помогает избежать деформации или поломки веток.
- Для защиты растений зимой лучше использовать природные материалы, такие как солома или агроволокно, а не снег.
Даже в холодное время года сад и огород требует внимания, особенно в период сильных снегопадов. Иногда плотный покров снега может стать угрозой растениям. Все зависит от того, где именно и как он накапливается.
Некоторые считают, что снег хорошо сохраняет тепло и защищает растения от морозов, пишет Gazeta.Pl. В определенной степени так и есть, но в отдельных случаях снег на растениях способен их только повредить.
Читайте также Орхидея даже зимой будет цвести без перерыва: вот чем ее подкормить
Нужно ли стряхивать снег с растений?
От снега больше всего страдают деревья и кустарники. Если снежные массы тяжелые, то создают давление на ветви и способны привести к их деформации или поломке. Именно поэтому дачники советуют в период сильных осадков стряхивать снег с крон. Узкие и вертикальные ветви лучше связывать веревкой или джутовой лентой, во избежание разлома.
Снег как утеплитель – не лучший вариант. Гораздо эффективнее работают природные материалы: солома, джут или агроволокно. Однако укрывать растения надо только после первых стабильных морозов. Если сделать это слишком рано, то тепло способно спровоцировать нежелательный рост и даже ослабить культуру. Декоративные кусты защищают методом окучивания – засыпая основу почвой.
Снег с некоторых ветвей нужно стряхивать / Фото Pexels
Проблемой является избыток влаги после таяния снега. Это опасно для растений и газона, когда снежный слой может создать благоприятную среду для грибковых болезней. Под деревьями и кустами снег можно оставлять. Именно там он работает как естественный утеплитель для почвы.
Но несмотря на влагу от снега, деревья и кустарники могут все равно зимой страдать от недостатка воды. Замерзшая почва не дает растениям полностью поглощать влагу, поэтому приводит к зимнему увяданию. Дачники советуют контролировать состояние растений в холодный период.
Важным моментом является уборка снега с дорожек и подъездов. Соль и химические реагенты могут попасть в почву и навредить растениям. Безопасной альтернативой является обычный песок, который уменьшает скольжение и не отравляет землю.
К слову, для успешной зимовки роз важно прекратить подкормку и обрезку, чтобы растение перешло в период покоя, пишет Gardening Know How. Укутывание роз сухими листьями или соломой поможет защитить их от холода, а вьющиеся розы следует обернуть мешковиной и закрепить на шпалере.
Какие еще советы стоит знать?
Картонные рулоны из туалетной бумаги можно использовать в органическом компосте, где они легко разлагаются.
Яичная скорлупа, рассыпанная на огороде в январе, отпугивает слизней и защищает растения от вредителей. Скорлупа является прекрасным удобрением с медленным высвобождением, богатым кальцием, что ускоряет рост корней.
Частые вопросы
Почему снег может быть опасным для деревьев и кустарников?
Снежные массы, если они тяжелые, создают давление на ветви деревьев и кустарников, что может привести к их деформации или ломке. Именно поэтому рекомендуется стряхивать снег с крон в период сильных осадков.
Какие материалы лучше использовать для утепления растений вместо снега?
Вместо снега для утепления растений лучше использовать природные материалы, такие как солома, джут или агроволокно. Они являются более эффективными утеплителями, но укрывать растения следует только после первых стабильных морозов.
Как избежать вреда от химических реагентов во время уборки снега?
Для безопасной уборки снега с дорожек и подъездов следует использовать обычный песок, который уменьшает скольжение и не отравляет землю, в отличие от соли и химических реагентов, которые могут навредить растениям.