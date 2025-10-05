От сбора яблок зависит вкус и продолжительность хранения урожая. Дачники советуют вовремя определить спелость плодов и соблюсти несколько правил, чтобы иметь возможность наслаждаться плодами до конца зимы.

Перед сбором яблок следует убедиться в том, что спелый плод полностью сформирован, с характерным цветом для своего сорта и плотной мякотью, пишет 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Когда собирать яблоки?

Проверить спелость яблок достаточно просто – нужно его попробовать и проверить сочность и сладость. Падалицу под деревьями не стоит добавлять в ящик для хранения. Садоводы советуют из таких плодов готовить сок или варенье, потому что такие яблоки не простоят несколько месяцев.

Срывать яблоки с деревьев нужно по нескольким правилам. Сначала плод надо взять в ладонь, тогда немного провернуть и поднять вверх – спелое яблоко отделится вместе с плодоножкой. Если яблоко надо тянуть – то это признак того, что собирать его еще рано. Далее яблоко надо осторожно положить в корзину или ведро, чтобы избежать повреждений.



Советы по сбору яблок осенью / Фото Pexels

Не все яблоки успевают созреть одновременно, поэтому нужно начинать сбор с нижних и внешних ветвей, потому что там плоды начинают вызревать раньше, поскольку получают больше солнца.

Если яблоня высокая, то в таком случае стоит воспользоваться устойчивой лестницей. Для удобства следует использовать сборщик яблок с телескопической ручкой и корзиной. Он поможет собрать яблоки с верхушек, не повреждая их.

Позднеспелые яблоки могут оставаться на дереве несколько недель, а ранние сорта надо снимать сразу после созревания. Перетриманные яблоки становятся мягкими и теряют вкус.

Садоводы не советуют собирать поврежденные или больные яблоки, потому что они могут испортить остальной урожай. Мокрые плоды не стоит класть в корзину, потому что там они быстрее гниют.

Что делать с опавшими яблоками?

Британские эксперты из Express говорят, что опавшие фрукты являются рассадниками бактерий. Гнилые фрукты могут привлекать нежелательных насекомых и вредителей. Опавшие яблоки надо собрать как можно скорее, чтобы иметь возможность из собранного урожая еще сделать варенье или сок.