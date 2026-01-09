Почему не стоит выбрасывать мандариновые корочки: это сокровище можно дополнительно использовать

Мандариновые кожуры попадают в помойку сразу после того, как мы съели цитрусовый фрукт, но на самом деле их можно использоваться в различных целях. Они имеют хороший аромат и могут добавить интересных ноток напиткам или блюдам.

Опытные хозяйки знают, что мандариновые кожуры могут быть не отходами, а ценным продуктом, пишет 24 Канал со ссылкой на Tasting Table. Часто кожуру используют как ароматизатор, но приведем несколько еще малоизвестных применений, которые могут пригодиться.

Читайте также Как избавиться от запаха чеснока с рук: раскрыт гениально простой способ

Как можно использовать мандариновые кожуры?

Ароматное дополнение к чаю

Горячая чашка травяного чая зимой – это настоящий ритуал. Если добавить к завариванию сушеную мандариновую кожуру, то напиток получится намного вкуснее. В кожуре также содержится много полезных веществ, которые усилят пользу чая, а эфирные масла кожуры придадут напитку насыщенного цитрусового аромата. Чтобы добавить кожуры в чай, их надо хорошо вымыть и высушить – естественным способом или в духовке.

Улучшение вкуса соуса

Мандариновая цедра может прекрасно улучшить вкус соуса. Нужно ее лишь немного натереть и добавить к нему, чтобы получить более глубокий вкус. Мандариновая цедра подходит к соевым соусам, заправкам для салатов и тому подобное. Этот ингредиент уже давно используют в азиатской кухне.



Кожуру от мандарин стоит сохранить / Фото Pexels

Изюминка в коктейлях

Цедра цитрусовых в коктейлях – классика, но мандарин имеет немного другой запах, чем апельсин. Его аромат является более насыщенным и лучше раскрывается. Кожура из мандарина хорошо подойдет к алкогольным напиткам, придавая им свежести. Специалисты говорят, что мандарин может заменить лайм в мохито и сделать коктейль слаще.

Дополнение к мясу

Цитрусовые прекрасно балансируют насыщенные и соленые вкусы мяса. Мандариновая цедра придаст говядине, свинине или ребрам легкий аромат, поэтому ее можно добавлять в маринады.

Для ароматной воды

Не все любят пить простую воду, а вот мандариновая кожура способна улучшить вкус. Достаточно бросить в бутылку несколько кусочков, чтобы напиток приобрел приятный аромат и сладковатый привкус.

Оказывается, что мандариновые кожуры – это вовсе не отходы, а универсальный ингредиент, который улучшит вкус многих блюд и напитков.

К слову, при выборе мандаринов стоит учитывать несколько аспектов, пишет Сіту magazine. Сладкий мандарин должен быть тяжелым, что свидетельствует о наличии сока и сахаров, а не воздуха или сухой мякоти. Также не стоит брать мандарины с пятнами, трещинами или мягкими боками, поскольку они могут быть водянистыми или с горчинкой.

Какие интересные советы стоит знать?