Как открыть машину, если ключи остались внутри: простой трюк

Такое бывает крайне редко, но оставленные ключи внутри закрытого автомобиля ситуация довольно неприятная. Если уж такое и произошло, то существует несколько проверенных методов, которые помогут быстро решить ситуацию.

Специалисты говорят, что владельцам современных авто стоит вспомнить о цифровых возможностях машины, пишет 24 Канал со ссылкой на Car Keys Solution.

Читайте также Поставил на ручник – и сядешь в машину аж весной: какую распространенную ошибку совершают

Что делать, если ключи остались в машине?

Многие модели авто поддерживают удаленный доступ через официальные приложения. Благодаря ему можно разблокировать машину со смартфона. Этот способ является самым быстрым и безопасным, если под рукой есть телефон.

В отдельных случаях поможет выручить багажник. Некоторые автомобили позволяют открыть его снаружи даже тогда, когда двери заблокированы. Когда аккумулятор разряжается, то порой есть возможность попасть в салон именно таким путем, чтобы открыть авто изнутри.

Если же модель машины старая, то есть механические варианты открытия замков с помощью подручных методов. Речь идет о возможном варианте с использованием тонких инструментов. Если у вас есть стержень или отмычка, то их можно использовать, чтобы открыть дверь авто через промежуток между дверью и окном.



Лайфхаки, которые помогут открыть авто / Фото Pexels

Нужно сначала вставить стержень и дотянуться до механизма замка или дверной ручки. Далее надо приложить немного усилий, чтобы активировать механизм разблокировки. Однако эксперты советуют быть осторожными, потому что определенные действия могут повредить уплотнители, замок или лакокрасочное покрытие.

Специалисты советуют всегда водителям хранить запасной ключ в доступном месте вне автомобиля. Такой вариант будет самым надежным и поможет избежать стресса.

К слову, водители когда-то закрывали радиатор картоном, чтобы ограничить поток холодного воздуха и ускорить прогрев двигателя в морозную погоду, пишет Interia Motoryzacja. Этот метод актуален для старых автомобилей, поскольку современные системы охлаждения работают эффективнее.

Какие еще есть автомобильные секреты?