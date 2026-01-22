Намажьте этим подошву, и обувь больше никогда не будет скользить: простой лайфхак
- Чтобы избежать скольжения обуви, можно натянуть шерстяные носки на ботинки или протереть подошву наждачной бумагой или гравием.
- Альтернативные методы включают нанесение смеси соли и клея, использование спрей-покрытия или натирание подошвы сырой картошкой для улучшения сцепления.
Зимняя погода для многих людей становится настоящим вызовом, и не только из-за холода, но и из-за гололеда, покрывающего все дороги. Вот только, к сожалению, далеко не вся обувь приспособлена к скользким поверхностям.
Никто не хочет поскользнуться и упасть на льду – но порой это случается не столько из-за неосторожности, сколько из-за скользкой обуви, пишет Mirror. К счастью, исправить ситуацию возможно.
Что делать, чтобы обувь не скользила?
Самый простой лайфхак, который многие используют уже не один год – это взять старые носки и натянуть их поверх ботинок. Лучше всего использовать шерстяные толстые носки – они обеспечат лучшее сцепление с поверхностью, и вы точно не поскользнетесь.
Но если не хочется использовать носки (ведь носить их после такого лайфхака уже не получится) стоит подумать о том, чем натереть подошву, чтобы она прекратила скользить. Вариантов здесь есть несколько, пишет Slips Away.
- Потрите подошвы наждачной бумагой. Также можно для трения использовать гравий, кирпич или обычный камень. Трение шероховатым предметом о подошву вашей обуви приведет к появлению микроскопических канавок и обеспечит гораздо лучшее сцепление во время ходьбы.
- Нанесите смесь соли и клея. Недаром тропы и дороги зимой покрывают солью – этот простой продукт помогает избежать скольжения. И для того, чтобы соль оставалась на подошвах, следует смешать ее с клеем и равномерно распределить по нижней части ботинка. Так на подошве образуется зернистая поверхность, к не будет давать упасть на льду. И перед тем, как выходить на улицу, подождите, пока клей высохнет.
- Спрей-покрытие. В магазинах можно купить специальный спрей для того, чтобы уменьшить скользкость обуви. Но как альтернативу перед выходом можно обрызгать ее обычным лаком для волос – это даст очень похожий эффект.
- Натрите сырым картофелем. Этот неожиданный лайфхак может заменить дорогие накладки для обуви и даст быстрый и эффективный результат. Разрежьте картофель пополам и натрите им подошву ботинок. На поверхности останется тонкий слой крахмального сока. После высыхания он образует микроскопическую шероховатую пленку, что увеличивает сцепление резины и полиуретана со скользким льдом.
Какие еще зимние лайфхаки стоит знать?
Зимой гараж можно утеплить без лишних трудностей: следует только прислушаться к нескольким простым, но эффективных советов.
Кроме того, следует использовать элементарную хитрость для того, чтобы обогревать жилье даже тогда, когда в доме нет отопленияя. Все, что нужно для этого лайфхака – это один кирпич.
