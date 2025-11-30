Что добавить в огонь, чтобы дымоход очистился сам: эффект виден сразу

Чистый дымоход – необходимое и очень важное условие эксплуатации печки или камина. И добиться этого результата можно практически без усилий.

Здесь дело не только в комфортном тепле, но и в безопасности всего дома, отмечает 24 Канал со ссылкой на Homebook. Сажа накапливается незаметно, а проблемы возникают внезапно, поэтому важно поддерживать систему отопления в порядке.

Как прочистить дымоход?

Пренебрежение элементарным обслуживанием дымохода может представлять угрозу жизни и здоровью не только нас самих, но и наших близких или других семей в многоквартирных домах.

Чистый камин – уют и безопасность / Фото unsplash

Достаточно популярным методом очистки дымохода, который используется годами, является сжигание картофельной шелухи. Крахмал, содержащийся в картофеле, эффективно высушивает сажу, накопившуюся в дымоходе. Она должна быть тщательно высушена и смешана с дровами.

Еще один эффективный и простой способ поддерживать чистоту дымохода – это использовать специальные химические средства. На рынке можно найти порошки для чистки дымоходов. Просто периодически добавляйте рекомендованное производителем количество порошка в печь. Благодаря регулярной чистке ваш дымоход дольше будет оставаться чистым и не засоряться.

Когда и как ухаживать за дымоходом?

Осмотр дымохода можно проводить раз в год, если соблюдать все правила эксплуатации, пишет Morele. На стенках дымохода может появиться небольшое количество сухой сажи.

Когда слой сажи накапливается примерно до 2 – 3 миллиметров, лучше всего начать чистить дымоход. Выход за эти рамки уже можно считать опасным.

