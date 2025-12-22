Что означают эти черные точки – расскажет 24 Канал со ссылкой на обсуждение на форуме Reddit.

Что это за черные точки?

Эти маленькие точечные рисунки на стекле называют frits, что в переводе с английского означает керамическая эмаль. Они представляют собой черную керамическую эмаль, что запекается прямо на стекле во время производства и продолжаются в виде ряда мелких черных точек.

Какие основные функции этих черных точек?

Защита адгезива и лучшая фиксация стекла

Черная полоса и точки помогают адгезиву (клею) лучше прикреплять стекло к раме автомобиля, создавая шероховатую поверхность, к которой клеевые соединения лучше прилегают. Это важно для безопасности и прочности конструкции стекла.



Зачем на лобовом стекле авто есть черные точки / Фото Reddit

Защита от ультрафиолета

Керамическая эмаль блокирует ультрафиолетовые (UV) лучи, которые могут разрушать уретановый клей со временем. Без такой защиты клей ослабевал бы, а лобовое стекло могло бы потерять плотное прилегание.

Контроль температуры и уменьшение напряжения

Как пишет The Sun, стекло нагревается неодинаково: черная полоса может сильно прогреваться от солнца, создавая температурные разницы в стекле. Точки помогают равномерно распределять тепло по поверхности и уменьшать тепловой стресс, что предотвращает оптические искажения и трещины.

Оптический комфорт

Градиент с черной полосы до прозрачного стекла благодаря точкам создает плавный переход для глаз водителя и уменьшает эффект "линзирования", когда прямые линии могут казаться изогнутыми из-за неравномерного нагрева стекла.

Можно ли их повредить?

Обычно frits являются частью стекла и не стираются при нормальном использовании. Однако при установке некачественного стекла или неправильном ремонте эти точки могут быть слабее.

