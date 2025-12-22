Что означают эти черные точки – расскажет 24 Канал со ссылкой на обсуждение на форуме Reddit.
Что это за черные точки?
Эти маленькие точечные рисунки на стекле называют frits, что в переводе с английского означает керамическая эмаль. Они представляют собой черную керамическую эмаль, что запекается прямо на стекле во время производства и продолжаются в виде ряда мелких черных точек.
Какие основные функции этих черных точек?
- Защита адгезива и лучшая фиксация стекла
Черная полоса и точки помогают адгезиву (клею) лучше прикреплять стекло к раме автомобиля, создавая шероховатую поверхность, к которой клеевые соединения лучше прилегают. Это важно для безопасности и прочности конструкции стекла.
- Защита от ультрафиолета
Керамическая эмаль блокирует ультрафиолетовые (UV) лучи, которые могут разрушать уретановый клей со временем. Без такой защиты клей ослабевал бы, а лобовое стекло могло бы потерять плотное прилегание.
- Контроль температуры и уменьшение напряжения
Как пишет The Sun, стекло нагревается неодинаково: черная полоса может сильно прогреваться от солнца, создавая температурные разницы в стекле. Точки помогают равномерно распределять тепло по поверхности и уменьшать тепловой стресс, что предотвращает оптические искажения и трещины.
- Оптический комфорт
Градиент с черной полосы до прозрачного стекла благодаря точкам создает плавный переход для глаз водителя и уменьшает эффект "линзирования", когда прямые линии могут казаться изогнутыми из-за неравномерного нагрева стекла.
Можно ли их повредить?
Обычно frits являются частью стекла и не стираются при нормальном использовании. Однако при установке некачественного стекла или неправильном ремонте эти точки могут быть слабее.
Почему лобовое стекло постоянно запотевает?
- Ранее мы писали, что основной причиной запотевания стекла зимой является избыток влаги в салоне.
- Негерметичные уплотнители и использование режима рециркуляции воздуха могут усугубить ситуацию, поэтому стоит проверять герметичность и использовать подачу наружного воздуха