Налет с сантехники исчезнет за минуты: дешевые трюки, которые сэкономят кучу времени
- Для очистки налета на сантехнике можно использовать пергаментную бумагу, которая благодаря воску полирует поверхность до блеска.
- Чтобы очистить налет на сеточке крана, оберните его бумажным полотенцем с уксусом и оставьте на 15 минут, затем дополнительно очистите старой зубной щеткой.
Бытовые мелочи часто отнимают больше времени, чем хотелось бы. Особенно это касается чистки сантехники, где постоянно появляется известковый налет. Однако существуют простые трюки, которые помогут быстро вернуть блеск без дорогих средств и агрессивной химии.
О них рассказала в своем инстаграме блогер София Сизова. Она воспользовалась двумя домашними лайфхаками, которые может повторить каждый, а результат от впечатляющий.
Как избавиться от налета на сантехнике?
Пергаментная бумага
Возьмите кусок пергамента и потрите им сантехнику. Благодаря этому трюку налет очистится на глазах. А все потому, что в составе пергамента есть воск. Он деликатно полирует сантехнику до блеска. Преимуществом такого лайфхака является то, что она остается чистой дольше.
Бумажное полотенце
На сеточке крана может накапливаться налет, который надо очищать время от времени. Если этого не делать, то он будет хуже работать. Лучше всего с этой проблемой справляется уксус. Надо только обернуть краник бумажным полотенцем, завязать резинкой и налить сверху уксус. Для действенности кран надо оставить на 15 минут, а потом дополнительно очистить старой зубной щеткой.
К слову, эксперты советуют протирать всю внешнюю часть унитаза минимум раз в неделю для улучшения гигиены, пишет Express. Использование различных губок для отдельных зон и легких средств, как перекись водорода, помогает избежать распространения бактерий и повреждения поверхностей.
Какие интересные советы стоит знать?
Если резиновый уплотнитель стиральной машины стал грязным, есть простой способ его почистить.
А еще кухни зимой стоит разложить вату – этот секрет поражает даже опытных хозяек.
