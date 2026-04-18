Без разводов: лучший лайфхак для стекол и зеркал: лучший лайфхак для стекол и зеркал
- Блогер София Сизова поделилась рецептом домашнего раствора для очистки стекла, состоящий из уксуса, лимонного сока, водки и воды.
- Раствор создает тонкую невидимую пленку, которая предотвращает разводы и следы от пальцев, и подходит для зеркал, окон и стеклянных поверхностей.
Чистые зеркала и окна без разводов - мечта многих. Порой обычные средства не всегда дают идеальный результат, однако сделать поверхности блестящими можно с помощью обычного раствора из доступных ингредиентов.
О полезном лайфхаке рассказала в своем инстаграме блогерша София Сизова. Она дала рецепт домашнего раствора, который имеет ничем не хуже эффект, чем магазинное средство.
Читайте также Плесень со стиральной машины исчезнет за считанные мгновения: забросьте в барабан одну вещь
Как приготовить домашнее средство для окон?
Для приготовления понадобится столовая ложка уксуса, одна ложка лимонного сока или половина чайной ложки лимонной кислоты, 50 миллиграммов водки и 50 миллиграммов воды. Все компоненты нужно смешать и перелить в удобный распылитель.
Полученный раствор не только очищает стекло, но и создает тонкую невидимую пленку. Именно она помогает избежать разводов после высыхания и уменьшает появление следов от пальцев.
Средство подходит для зеркал, окон и даже стеклянных поверхностей в кухне или ванной комнате. Его можно наносить на салфетку или непосредственно на стекло, а затем вытирать сухой тканью.
Существует еще несколько домашних методов для мытья окон, которые даже не требуют создания растворов, пишет Express. Нужен только лимон или пакетики от чая.
Кислотность лимона растворяет жир и расщепляет пятна на стекле. Нужно разрезать лимон пополам и осторожно потереть им стекло, а остатки убрать мягкой тканью.
А вот в пакетиках чая содержатся танины, которые помогают расщеплять жир. Смочите несколько пакетиков в кипятке, дайте жидкости остыть, а тогда потрите ею стекло. После очистки вытрите все насухо салфеткой из микрофибры.
Что еще стоит прочитать?
Сочетание лаврового листа с лимоном создает натуральный ароматизатор, который перебивает посторонние запахи и освежает воздух.
Пятна от дезодоранта можно удалить с помощью уксуса, пищевой соды, перекиси водорода, водки или аспирина.
