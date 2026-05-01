Больше никакой вони: вот как быстро и эффективно помыть холодильник

В холодильнике ежедневно хранятся продукты, но при этом там легко накапливаются запахи, влага и остатки пищи. Поэтому даже если снаружи все выглядит чисто, то внутри могут быть загрязнения.

Регулярный уход за холодильником – это не просто эстетика, а важная часть быта, пишет Southern Living.

Как очистить холодильник?

Пищевая сода – это простой помощник в уходе за холодильником. Она помогает убрать жир и загрязнения, а также устраняет неприятные запахи, не маскируя их.

Что понадобится для очистки:

Пищевая сода;

Теплая вода;

Средство для мытья посуды;

Губка или микрофибра;

Старая зубная щетка;

Сухая и влажная тряпка;

Распылитель или миска.

Пошаговая инструкция мытья холодильника

Сначала нужно выключить холодильник, достать продукты, заодно проверить срок годности и состояние пищи. Перед мытьем стеклянным полкам надо дать немного "согреться" до комнатной температуры, чтобы избежать повреждений.



Через некоторое время их уже можно мыть в теплой воде с небольшим количеством средства. От засохших пятен хорошо помогает паста из соды. Ящики тем временем можно замочить в ванной на 10 – 15 минут.

Для очистки внутренних поверхностей 2 столовые ложки соды разведите в 1 литре теплой воды. Если загрязнения довольно сильные, тогда можно сделать еще более густую смесь.

Раствор нужно нанести на поверхности и оставить на несколько минут и протереть. Стойкие пятна после обработки содовой пастой накройте влажной салфеткой на 5 минут, а потом удалите. Уплотнители и труднодоступные места можно почистить зубной щеткой.

Чтобы убрать остатки средства, надо пройтись влажной тряпкой, а потом вытереть все насухо.

Поддерживать свежесть в холодильнике можно довольно просто. Достаточно лишь оставить в дверце или на полке открытую пачку соды, поскольку она хорошо впитывает запахи. Также подойдет использование активированного угля или молотого кофе.

Генеральную мойку холодильника следует проводить раз в 3 месяца, а легкую уборку каждую неделю.

Чтобы в холодильнике не воняло, продукты следует хранить в герметичных контейнерах и вытирать даже малейшие разливы. Такой регулярный уход помогут сохранить холодильник чистым и без посторонних запахов.

Кроме того, вывести плохой запах и следы от продуктов можно благодаря уксусу и соли, пишет Express. Средства надо смешать до состояния пасты, нанести на грязные участки и оставить на 5 минут. Польза уксуса заключается в том, что он хорошо дезинфицирует и устраняет споры плесени и бактерии.

А вот соль только усиливает эффект, действуя как мягкий абразив. Уксус также способен вывести весь неприятный запах, который может выделяться из холодильника. Нужно только нанести его в емкость с распылителем и обработать жидкостью полки и стенки.

Какие еще есть полезные лайфхаки?

О натуральном ароматизаторе

Сочетание лаврового листа с лимоном создает натуральный ароматизатор, который перебивает посторонние запахи и освежает воздух.

