Как за считанные секунды разморозить лобовое стекло: лайфхак для водителей

Зимой каждый водитель сталкивается с проблемой размораживания лобового стекла. Некоторые скребут их скребком на морозе, но эксперты по вождению советуют гораздо более безопасный способ, без риска поцарапать стекло и замерзнуть.

Автомобильные эксперты говорят, что в большинстве случаев достаточно лишь воспользоваться системой обогрева машины, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как мгновенно разморозить лобовое стекло?

Нужно включить вентилятор лобового стекла и установить высокую температуру. Обдув на максимальном режиме начнет теплом растапливать лед изнутри, поэтому стекло очистится без механического воздействия.

Когда лед или иней исчезнет, тогда вентилятор можно перевести в обычный режим, а остатки воды – вытереть. Этот подход поможет избежать стояния на холоде и уменьшит риск повреждения стекла.

Автомобилисты говорят, что метод действительно действенный, а теплый воздух куда эффективнее агрессивного соскабливания льда с лобового стекла.



Лобовое стекло легко разморозить / Фото Pexels

Зимнюю поездку стоит начинать с прогрева. Перед выездом нужно включить обогрев лобового и заднего стекла. В современных машинах задний обогрев параллельно подогревает боковые зеркала, поэтому видимость улучшается быстрее.

Водителям не советуют спешить со стеклоочистителями и омывателем, потому что на замерзшем стекле они почти не помогают, а только ухудшают ситуацию. Сначала надо дождаться, пока подействует обогрев.

Дополнительно водителям также советуют включить кондиционер, который не только выведет влагу из воздуха, но и поможет предотвратить запотевание автомобиля.

Что делать, если замерзли двери в машине?

Для открытия замерзших дверей автомобиля рекомендуется мягко нажать по периметру и избегать резких движений, чтобы избежать повреждения, пишет Reddit. Не используйте кипяток для размораживания дверей, а лучше примените фен или специальные размораживатели замков.

