Очистить сливной бачок от ржавчины и налета очень просто: помогут 3 стакана раствора

Проблемы со сливным бачком встречаются у многих, однако не всегда они требуют вызова сантехника. В большинстве случаев его достаточно очистить изнутри, чтобы механизм был чистым без ржавчины и налета.

Решить проблему может одно средство без агрессивной химии и резкого запаха, пишет "1 минута". Для него понадобятся несколько кухонных ингредиентов, которые образуют вместе идеальную смесь для борьбы с налетом и загрязнениями.

Чем отмыть унитаз?

Чтобы создать раствор нужно:

стакан 9% уксуса, который растворяет отложения;

стакан пищевой соды, которая запускает реакцию и образует активную пену;

стакан соли, которая помогает бороться с бактериями и грибком.

Перед процедурой нужно перекрыть воду и полностью опорожнить бачок. Это нужно сделать для того, чтобы смесь действовала максимально эффективно, а не разбавлялась водой.

Тогда на дно нужно насыпать соль, равномерно распределяя вокруг механизма. Затем добавить соду, а тогда осторожно влить уксус.



Ржавчину из бачка удастся вывести

Когда начнется характерное шипение, то это станет признаком, что запустился процесс очистки, который поможет справиться со ржавчиной и налетом. Смесь оставьте действовать на несколько часов, или на целую ночь.

Этот способ считается более щадящим для сантехники. В отличие от агрессивных химических средств он не повредит внутренние детали.

После того, как раствор выполнит свое действие – откройте воду, дождитесь наполнения бачка и несколько раз смойте. Вместе с водой выйдут остатки загрязнений, а сам бачок станет чище, поэтому механизм начнет работать без заеданий, поскольку на нем больше не будет ржавчины и налета.

Таблетка для посудомоечной машины также эффективно удаляет ржавчину и налет в унитазе благодаря своим ферментам и отбеливающим агентам, пишет Martha Stewart. Эксперты советуют бросать таблетку в бачок на ночь, чтобы за это время она успела раствориться и дать максимальный результат. Когда концентрация очистительных веществ достигнет максимума, то эмаль начнет блестеть, а неприятный запах исчезнет.

