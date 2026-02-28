Как стилизовать вышиванку: красивые сочетания на весеннюю пору
За последние несколько лет вышиванка перестала быть лишь обязательным элементом гардероба на религиозные и национальные праздники. Сегодня она уверенно стала частью повседневного гардероба, который легко адаптируется к современному ритму жизни.
Вышитые рубашки с традиционными украинскими орнаментами с каждым годом все больше покоряют сердца модниц и модников, пишет 24 Канал. Если раньше наши предки считали вышиванку оберегом и надевали ее в особые дни, то теперь она органично вписывается в городские аутфиты.
Создавать аутентичные образы на каждый день – один из главных трендов последних сезонов. Поэтому делимся идеями, как красиво стилизовать вышиванку весной.
Как стилизовать вышиванку женщинам?
С джинсами – простой и стильный вариант
Сочетание вышиванки с джинсами – универсальное решение, которое всегда выглядит уместно. С рубашкой хорошо сочетаются модели mom-fit или wide-leg. Джинсы-клеш способны визуально удлинить рост, однако их лучше комбинировать с обувью на каблуках.
Вышиванку можно частично заправить спереди, чтобы придать образу непринужденности, а завершить аутфит сапогами, лоферами или кроссовками – в зависимости от настроения.
С брюками – элегантный акцент
Первая леди Украины Елена Зеленская часто выбирает сочетание вышиванки с брюками палаццо. Этот фасон не теряет актуальности уже несколько лет подряд. И это неудивительно, ведь брюки выглядят сдержанно и одновременно эффектно.
Для классического варианта подойдут черные, кремовые или молочные брюки. А если хочется добавить образу интересного акцента – стоит обратить внимание на кожаные модели. В сочетании с туфлями на каблуках они создают роскошный и современный вид.
С юбкой – романтическое настроение
Идеальной парой к вышиванке станет юбка. Сейчас в тренде короткие модели из костюмной ткани или длинные сатиновые варианты. В таких образах стилисты советуют подчеркивать талию тканевым или кожаным поясом, чтобы сделать силуэт более выразительным.
Добавить завершенности помогут аксессуары – от украшений на шее до выразительных этноакцентов.
Трендовые аксессуары к вышиванке
Весенние образы с вышиванкой особенно выигрышно будут смотреться с силянкой – традиционным бисерным украшением, плотно прилегающим к шее. Сегодня она снова в моде и прекрасно сочетается с вышитой рубашкой. Также актуальными остаются многослойные кораллы, дукач и глиняные подвески с сакральной росписью.
Кораллы – настоящее украшение образа / Shutterstock
Заметным акцентом стали пояса-крайки, которые придают образу структурности и четкой формы. Они не только подчеркивают талию, но и помогают сделать силуэт более собранным. Если вышиванка объемная или имеет свободный крой, пояс легко сбалансирует пропорции и сделает аутфит более гармоничным.
Весной вышиванку можно носить под тренч, легкое пальто и даже кожаную куртку. Главное – правильно подобрать образ под верхнюю одежду, чтобы вещи выглядели гармонично.
Как стилизовать вышиванку мужчинам?
С брюками – классический вариант
Мужская вышиванка гармонично сочетается с классическими брюками, лоферами и пиджаком светлого оттенка. Такой вариант подойдет как для праздничных событий, так и для офиса.
С джинсами – базовый образ
Чтобы вышиванка стала частью повседневного стиля, достаточно ее дополнить темными джинсами и минималистичными кедами или кроссовками. Такой образ выглядит современно и непринужденно.
Какую именно вышиванку выбрать в 2026 году?
В этом году в моде вышиванки, которые сочетают в себе традиционные элементы и современные силуэты. В тренде – фасоны с широкими рукавами, легкие модели с V-образным и "лодочным" вырезом.
Остается популярной классическая белая или кремовая основа с цветной, но сдержанной вышивкой. Также в моде вышиванки с минималистичным дизайном – незначительным орнаментом на манжетах, воротничках или вдоль планки пуговиц. Такие рубашки выглядят современно и подходят для праздничных или городских образов.
Вышиванка помогает создавать стильные городские образы / Фото с Shutterstock
Неизменно в тренде натуральные ткани изо льна и хлопка. Они легкие и комфортные в ношении весной и летом.
Сегодня украинцы не ограничиваются только одной вышивкой. Все чаще гардероб дополняется каждый сезон новой рубашкой, благодаря которой можно выразить свою индивидуальность. Вышиванку легко адаптировать к городскому стилю и совместить с базовыми вещами, особенно весной – когда хочется обновить гардероб красивым нарядом.
Частые вопросы
Почему вышитые рубашки становятся все более популярными среди модников и модниц?
Вышитые сорочки с традиционными украинскими орнаментами приобретают популярность, поскольку они органично вписываются в современные городские аутфиты и позволяют создавать аутентичные образы на каждый день.
Как женщины могут стилизовать вышиванку с джинсами?
Женщины могут сочетать вышиванку с джинсами mom-fit или wide-leg для универсального вида. Джинсы-клеш можно комбинировать с обувью на каблуках для визуального удлинения. Образ завершат сапоги, лоферы или кроссовки.
Какие именно вышиванки будут в моде в 2026 году?
В 2026 году будут модны вышиванки с традиционными элементами и современными силуэтами. Популярными останутся фасоны с широкими рукавами, легкие модели с V-образным вырезом и классическая белая или кремовая основа со сдержанной вышивкой.