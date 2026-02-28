Как стилизовать вышиванку: красивые сочетания на весеннюю пору

За последние несколько лет вышиванка перестала быть лишь обязательным элементом гардероба на религиозные и национальные праздники. Сегодня она уверенно стала частью повседневного гардероба, который легко адаптируется к современному ритму жизни.

Вышитые рубашки с традиционными украинскими орнаментами с каждым годом все больше покоряют сердца модниц и модников, пишет 24 Канал. Если раньше наши предки считали вышиванку оберегом и надевали ее в особые дни, то теперь она органично вписывается в городские аутфиты.

Читайте также После такой стирки джинсы можно выбрасывать: какая распространенная ошибка может испортить любимую одежду

Создавать аутентичные образы на каждый день – один из главных трендов последних сезонов. Поэтому делимся идеями, как красиво стилизовать вышиванку весной.

Как стилизовать вышиванку женщинам?

С джинсами – простой и стильный вариант

Сочетание вышиванки с джинсами – универсальное решение, которое всегда выглядит уместно. С рубашкой хорошо сочетаются модели mom-fit или wide-leg. Джинсы-клеш способны визуально удлинить рост, однако их лучше комбинировать с обувью на каблуках.

Вышиванку можно частично заправить спереди, чтобы придать образу непринужденности, а завершить аутфит сапогами, лоферами или кроссовками – в зависимости от настроения.

Величезний вибір вишиванок для дітей, жінок та чоловіків можна знайти на Prom – одному з найбільших українських маркетплейсів, де 6 млн українців регулярно роблять покупки. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про вишиванки – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

С брюками – элегантный акцент

Первая леди Украины Елена Зеленская часто выбирает сочетание вышиванки с брюками палаццо. Этот фасон не теряет актуальности уже несколько лет подряд. И это неудивительно, ведь брюки выглядят сдержанно и одновременно эффектно.

Для классического варианта подойдут черные, кремовые или молочные брюки. А если хочется добавить образу интересного акцента – стоит обратить внимание на кожаные модели. В сочетании с туфлями на каблуках они создают роскошный и современный вид.

С юбкой – романтическое настроение

Идеальной парой к вышиванке станет юбка. Сейчас в тренде короткие модели из костюмной ткани или длинные сатиновые варианты. В таких образах стилисты советуют подчеркивать талию тканевым или кожаным поясом, чтобы сделать силуэт более выразительным.

Добавить завершенности помогут аксессуары – от украшений на шее до выразительных этноакцентов.

Трендовые аксессуары к вышиванке

Весенние образы с вышиванкой особенно выигрышно будут смотреться с силянкой – традиционным бисерным украшением, плотно прилегающим к шее. Сегодня она снова в моде и прекрасно сочетается с вышитой рубашкой. Также актуальными остаются многослойные кораллы, дукач и глиняные подвески с сакральной росписью.



Кораллы – настоящее украшение образа / Shutterstock

Заметным акцентом стали пояса-крайки, которые придают образу структурности и четкой формы. Они не только подчеркивают талию, но и помогают сделать силуэт более собранным. Если вышиванка объемная или имеет свободный крой, пояс легко сбалансирует пропорции и сделает аутфит более гармоничным.

Весной вышиванку можно носить под тренч, легкое пальто и даже кожаную куртку. Главное – правильно подобрать образ под верхнюю одежду, чтобы вещи выглядели гармонично.

Как стилизовать вышиванку мужчинам?

С брюками – классический вариант

Мужская вышиванка гармонично сочетается с классическими брюками, лоферами и пиджаком светлого оттенка. Такой вариант подойдет как для праздничных событий, так и для офиса.

С джинсами – базовый образ

Чтобы вышиванка стала частью повседневного стиля, достаточно ее дополнить темными джинсами и минималистичными кедами или кроссовками. Такой образ выглядит современно и непринужденно.

Какую именно вышиванку выбрать в 2026 году?

В этом году в моде вышиванки, которые сочетают в себе традиционные элементы и современные силуэты. В тренде – фасоны с широкими рукавами, легкие модели с V-образным и "лодочным" вырезом.

Остается популярной классическая белая или кремовая основа с цветной, но сдержанной вышивкой. Также в моде вышиванки с минималистичным дизайном – незначительным орнаментом на манжетах, воротничках или вдоль планки пуговиц. Такие рубашки выглядят современно и подходят для праздничных или городских образов.



Вышиванка помогает создавать стильные городские образы / Фото с Shutterstock

Неизменно в тренде натуральные ткани изо льна и хлопка. Они легкие и комфортные в ношении весной и летом.

Сегодня украинцы не ограничиваются только одной вышивкой. Все чаще гардероб дополняется каждый сезон новой рубашкой, благодаря которой можно выразить свою индивидуальность. Вышиванку легко адаптировать к городскому стилю и совместить с базовыми вещами, особенно весной – когда хочется обновить гардероб красивым нарядом.