Чтобы собирать яйца ведрами: это нужно добавить в рацион кур зимой

Многие владельцы кур удивляются, почему в холодное время года несушки вдруг начинают давать меньше яиц. Даже когда условия хорошие, а корма вдоволь, продуктивность птиц падает.

Все решает правильный рацион – несколько простых добавок могут существенно изменить ситуацию и вернуть стабильный доход яиц, пишет 24 Канал со ссылкой на TikTok Оleksandr_pi.

Какие добавки добавить в корм?

Первая добавка – кальций и фосфор. Такое сочетание укрепляет скорлупу и делает яйца крепче. Этот "дуэт" также защищает организм курицы от истощения во время сложного осенне-зимнего периода.

Даже зимой куры могут нести много яиц / Фото Unsplash

Второе, что стоит обязательно включить в рацион, – витамины группы B, D и Е. Их дозировку лучше согласовать с ветеринаром. Они поддерживают иммунитет, улучшают аппетит и заметно стимулируют яйцекладку.

Самая важная добавка для корма – подкислители, то есть органические кислоты. Они очищают желудочно-кишечный тракт и помогают печени работать эффективнее, благодаря чему питательные вещества усваиваются лучше.

Еще одна хитрость, которую часто недооценивают, – постоянный доступ кур к чистой воде. Зимой она быстро остывает, поэтому птицы могут пить меньше, а это сразу снижает продуктивность. Теплая свежая вода несколько раз в день поддерживает обмен веществ и помогает организму работать стабильно, поэтому и яиц будет больше.

Нужна ли курам лампа для обогрева зимой?

Куры имеют слои перьев и быстрый метаболизм, температура их тела составляет около 38 градусов, пишет Fresh Eggs Daily. Поэтому им не нужны свитера, одеяла или лампы с подогревом.

Однако стоит обустроить их курятник так, чтобы защитить от ветра, снега и льда. Чем более благоприятные условия вы им обеспечите, тем лучше они будут нести яйца.

