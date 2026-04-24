5 элегантных деталей, которые дополнят ежедневный образ

Смена сезонов часто предполагает обновление гардероба. Весной 2026 стильный тренд – дополнение образов несколькими акцентными деталями или аксессуарами.

Один из ключевых элементов стиля – это аксессуары. Вместо того, чтобы ежегодно полностью обновлять гардероб, вы можете добавить лишь несколько завершающих штрихов, и это кардинально изменит весь образ, пишет Кто что носит.

Якщо важливо перевірити аксесуари перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку. А якщо шукаєте, де придбати весняний одяг зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

в 2026 году модницы делают акцент на меньших, но более продуманных штрихах.

Какие элегантные детали должны быть в гардеробе в 2026?

Солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки – это просто необходимый атрибут весеннего гардероба, когда погода наконец становится приятной и яркой. В этом сезоне француженки, славящиеся своим элегантным стилем, выбирают круглую форму, ставшую популярной еще в 90-х.

А вот с оправой можно поиграть – проволочная, массивная металлическая, черепаховая – они подойдут к различным формам лица и придадут изысканности даже обычному наряду.

Балетки

Балетки – must have обувь на весну. Они – универсальные, удобные и выводят любой образ на новый уровень элегантности. В частности, в трендах весны – замша.

Но если вы хотите что-то, что по-настоящему будет выделять вас из толпы, вместо простых балеток с круглым носком можно подобрать для себя изысканную пару из атласа, с квадратным носком или металлическими запонками, пишет Vogue.

Эффектные серьги

Эффектные массивные серьги могут кардинально изменить образ, и золото – это стильный вариант, что гарантированно подойдет к любой цветовой комбинации. Впрочем, как и в прошлом году, в 2026 году модницы эффектно смешивают серебряные и золотые украшения, и это придает образу не только смелости, но и непринужденной элегантности.

Зонт

Весна известна не только долгожданным приходом тепла, но и очень неожиданными изменениями погоды, поэтому зонт приходится носить с собой часто. Но он совсем необязательно должен утяжелять или разрушать образ. Наоборот, зонт – это невероятный и часто недооцененный аксессуар, что не только сохранит вас сухими во время апрельского ливня, но и дополнит аутфит.

Но для того, чтобы зонт служил долго и не выходил из моды, следует выбирать его внимательно. Вот несколько вариантов:

Gama – стильный зонт розового цвета, что добавит ярких оттенков даже к повседневной одежде.

– стильный зонт розового цвета, что добавит ярких оттенков даже к повседневной одежде. Fiaba – отличный вариант зонта для людей, стремящихся к минимализму в образе. В сложенном виде зонт занимает всего 18 сантиметров, поэтому легко поместится даже в клатч или элегантную вечернюю сумочку.

– отличный вариант зонта для людей, стремящихся к минимализму в образе. В сложенном виде зонт занимает всего 18 сантиметров, поэтому легко поместится даже в клатч или элегантную вечернюю сумочку. OLYCAT OC7765-T1 – весной проблемой часто становится не только сам дождь, но и сильный ветер. Но этот зонт с мягкими элегантными краями и куполом антиветер поможет справиться с проблемой, не теряя модного вида.

Шелковый или атласный платок

То, что многие модницы обожают в платках – это их универсальность. Его можно повязать вокруг талии, сделать бант на волосах, покрыть голову или использовать как эффектную резинку.

Эта элегантная и изысканная деталь придаст вашей повседневной одежде нотку бохо, и точно не выйдет из моды в ближайшее время.

