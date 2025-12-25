Работает лучше соды, уксуса и химии: какое средство почистит слив за секунды
- Для эффективной очистки слива рекомендуется использовать соду, уксус и моющее средство, который растворяет жировые отложения.
- Чистить слив стоит минимум раз в две недели, чтобы избежать больших накоплений жира и грязи.
Слив в раковине или ванной со временем забивается, как бы вы ни старались за ним ухаживать. Налет накапливается и образует неприятный запах, поэтому от него стоит избавляться.
Загрязненный слив – это проблема, с которой встречается каждый. Какой эффективный метод очень быстро от нее избавиться – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Wprost.
Как легко почистить слив?
Сода и уксус – замечательные средства, но они могут быть не такими действенными против жировых отложений. Не надо паниковать, надо просто добавить еще один простой ингредиент – моющее средство.
Ваш слив будет работать на все 100% / Фото Freepik
Сначала надо засыпать соду и подождать несколько минут, пока она осядет максимально глубоко. Далее заливаем уксус и ждем 2 минуты, чтобы закончилась реакция.
Теперь заливаем большое количество моющего средства – по меньшей мере 200 миллилитров. Оно растворит жировые остатки.
Осталось промыть большим количеством теплой воды – и готово. Грязь в сливе больше вас не будет беспокоить.
Как часто надо прочищать слив?
Превентивный уход всегда лучше решения проблемы. Лучше чистить слив по крайней мере один раз в две недели, советует Onet.
Этого времени недостаточно для больших накоплений жира и остатков грязи. Поэтому, вам удастся легко поддерживать чистоту слива.
