5 цветов, которые быстро растут: их сажают ранней весной

Садоводы весной начинают браться не только за сад и огород, но и выбирают цветы для посадок на клумбе. Есть несколько замечательных быстрорастущих растений, которые за короткий период смогут превратить клумбу в настоящий цветник.

Достаточно лишь обеспечить определенным растениям свет, тепло и регулярный полив, пишет Martha Stewart. Они растут особенно быстро и порадуют цветением через несколько месяцев.

Какие цветы посадить весной?

Цинния

Эти цветы известны многообразием форм и оттенков, а вырастить их очень просто. Надо только высеять семена прямо в грунт или контейнер. Высокие сорта используют для срезки, а компактные разновидности подходят для клумб и декоративных композиций.

Бархатцы

Садоводы любят бархатцы, поскольку они считаются одними из самых простых цветов для выращивания. Семена можно прорастить в помещении, а уже потом пересадить в открытый грунт. Все сорта бархатцев неприхотливы. Кроме того, цветы часто размножаются самосевом.



Бархатцы долго цветут / Фото Pinterest

Подсолнухи

Яркие подсолнухи легко выращиваются из семян. Среди них есть компактные и очень высокие разновидности. На начальном этапе рассада требует много влаги, а после укоренения цветы становятся устойчивыми к засухе.

Настурция

Дачницы часто выбирают настурции для частных участков, поскольку они быстро всходят и рано начинают цвести. Проблема лишь в том, что в жаркую погоду их цветение может быть менее длительным.

Петунии

Особенно садоводы обожают петунии, чтобы украсить ими частный участок. Они славятся долгим и обильным цветением, что длится почти все лето. Чтобы растение продолжало активно расти, рекомендуют удалять отцветшие соцветия.

Чаще всего петунии высаживают в подвесные корзины или размещают так, чтобы побеги спадали со стен балконов. Преимуществом петуний является большой выбор цветов, поэтому здесь каждый сможет выбрать то, что ему больше всего нравится.

Нидерландская организация Flowerbulb признала гладиолус лучшим луковичным растением 2026 года благодаря выразительности, разнообразию оттенков и способности привлекать опылителей. Для успешного выращивания гладиолусов нужен хорошо дренированный грунт, солнечное место и регулярный полив в засушливый период.

Какие еще советы стоит знать?