5 цветов, которые быстро растут: их сажают ранней весной
- Быстрорастущие весенние цветы, такие как циннии, бархатцы, подсолнухи, настурции и петунии, могут быстро украсить клумбу.
- Можно заказать семена на Prom с бесплатной доставкой благодаря подписке Smart за 50 грн в месяц.
Садоводы весной начинают браться не только за сад и огород, но и выбирают цветы для посадок на клумбе. Есть несколько замечательных быстрорастущих растений, которые за короткий период смогут превратить клумбу в настоящий цветник.
Достаточно лишь обеспечить определенным растениям свет, тепло и регулярный полив, пишет Martha Stewart. Они растут особенно быстро и порадуют цветением через несколько месяцев.
Читайте также Эти 3 вида цветов притягивают богатство: посадите их весной
Какие цветы посадить весной?
Цинния
Эти цветы известны многообразием форм и оттенков, а вырастить их очень просто. Надо только высеять семена прямо в грунт или контейнер. Высокие сорта используют для срезки, а компактные разновидности подходят для клумб и декоративных композиций.
Бархатцы
Садоводы любят бархатцы, поскольку они считаются одними из самых простых цветов для выращивания. Семена можно прорастить в помещении, а уже потом пересадить в открытый грунт. Все сорта бархатцев неприхотливы. Кроме того, цветы часто размножаются самосевом.
Бархатцы долго цветут / Фото Pinterest
Подсолнухи
Яркие подсолнухи легко выращиваются из семян. Среди них есть компактные и очень высокие разновидности. На начальном этапе рассада требует много влаги, а после укоренения цветы становятся устойчивыми к засухе.
Настурция
Дачницы часто выбирают настурции для частных участков, поскольку они быстро всходят и рано начинают цвести. Проблема лишь в том, что в жаркую погоду их цветение может быть менее длительным.
Насіння різних видів квітів можна придбати на Prom. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.
Петунии
Особенно садоводы обожают петунии, чтобы украсить ими частный участок. Они славятся долгим и обильным цветением, что длится почти все лето. Чтобы растение продолжало активно расти, рекомендуют удалять отцветшие соцветия.
Чаще всего петунии высаживают в подвесные корзины или размещают так, чтобы побеги спадали со стен балконов. Преимуществом петуний является большой выбор цветов, поэтому здесь каждый сможет выбрать то, что ему больше всего нравится.
Нидерландская организация Flowerbulb признала гладиолус лучшим луковичным растением 2026 года благодаря выразительности, разнообразию оттенков и способности привлекать опылителей. Для успешного выращивания гладиолусов нужен хорошо дренированный грунт, солнечное место и регулярный полив в засушливый период.
Какие еще советы стоит знать?
Натуральное удобрение из яичной скорлупы, сахара и банановой кожуры может активизировать рост и цветение денежного дерева.
Замиокулькас можно подпитывать домашним удобрением из крапивы, подсолнечника и кофейной гущей для стимуляции роста и появления новых листьев.
Частые вопросы
Какие цветы рекомендуется сажать весной для быстрого цветения?
Среди рекомендуемых цветов для весенней посадки есть циннии, бархатцы, подсолнухи, настурции и петунии - они быстро растут и радуют цветением в течение нескольких месяцев.
Какие условия необходимы для успешного выращивания гладиолусов?
Для выращивания гладиолусов нужна хорошо дренированная почва, солнечное место и регулярный полив в засушливый период - это поможет им развиваться и привлекать опылителей.
Какие натуральные удобрения могут стимулировать рост растений?
Натуральные удобрения, такие как смесь яичной скорлупы, сахара и банановой кожуры, могут активизировать рост денежного дерева, а домашнее удобрение из крапивы, подсолнечника и кофейной гущи - стимулировать рост замиокулькаса.