Вот чем обрызгивать растения ранней весной: простая обработка спасет урожай

Огородники в марте уже начинают активный уход за своими участками. В начале весны рекомендуется не только высаживать деревья, кусты и овощные культуры, но и обрабатывать растения, чтобы защитить их от вредителей и болезней.

Одним из самых известных средств для борьбы с грибковыми заболеваниями считается бордоская смесь, пишут "Окна".

Что такое бордоская смесь?

Бордоская смесь – это фунгицидный препарат, который применяют для защиты растений от грибковых инфекций. Средство получило название от французского города Бордо, где его впервые начали использовать более 100 лет назад.

Основными составляющими смеси являются медь и известь, которые вместе эффективно помогают бороться с грибковыми поражениями садовых и огородных культур, а также цветов.

Чаще всего бордоскую смесь применяют против различных грибковых и бактериальных заболеваний растений. Она помогает в борьбе с паршой яблони и груши, плодовой гнилью, фитосторозом помидоров и огурцов, а также с пятнистостью косточковых культур.

Как приготовить бордоскую смесь?

Для приготовления смеси понадобится вода, медный купорос и известь. Во время работы важно использовать резиновые перчатки. Сначала надо подготовить 10 литров воды и 2 ведра, налив в каждое по 5 литров. В одном ведре надо растворить 100 граммов медного купороса, а в другом – 100 граммов извести.

После этого раствор крепкого купороса медленно вливают в раствор извести, постоянно помешивая деревянной палкой. Важно все сделать именно так, иначе могут образоваться крупные частицы, а смесь станет нестабильной.

Правильно приготовленная бордоская смесь имеет голубой цвет и скользкую консистенцию. Если же жидкость приобретает зеленоватый оттенок, то это означает, что в ней много медного купороса, что может вызвать ожоги на листьях и плодах.

Качество раствора можно проверить с помощью обычного гвоздя. Если после погружения металл не покрывается налетом, то смесь приготовлена правильно. Но если на нем появились крупинки, то это свидетельствует об избытке медного купороса, поэтому к раствору надо добавлять известковое молоко.

Смешивать раствор купороса и известковое молоко можно только после того, как они остынут. Специалисты также советуют не хранить бордоскую смесь дольше, чем сутки, потому что со временем она начинает терять свои свойства.

Какой результат дает бордосская смесь: смотрите видео

По словам садоводов, бордоской смесью стоит опрыскивать яблони и груши, чтобы предотвратить паршу и плодовую гниль, пишет "Земляк". Также важно обрабатывать косточковые деревья – вишню, черешню, сливу и алычу, чтобы защитить их от пятнистости листьев.

Для персика опрыскивание смеси является очень важным в борьбе с курчавостью листьев. Ягодным кустам (смородине, крыжовника и малине) бордоская жидкость помогает предотвратить развитие антракноза и различных видов ржавчины. Препарат также применяют и на виноградниках. Он помогает продолжить профилактику таких заболеваний, как антракноз.

Какие еще секреты стоит знать дачникам?