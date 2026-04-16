Участок будет как с открытки: 7 идеальных растений для "английского сада"
Мало какой стиль сада является столь же приветливым, романтичным и популярным как английский сад. И еще одно его неожиданное преимущество заключается в том, что вырастить его невероятно просто.
Для того, чтобы вырастить шикарный английский сад, много не нужно: только подберите растения, растущие друг сквозь друга и создают впечатление, что они были на вашем участке уже годами. Общий эффект, к которому стоит стремиться – это непринужденная запущенность, пишет The Spruce.
Впрочем, к сожалению, это не означает, что английский сад совсем не требует ухода или посадки новых растений. И дальше делимся лучшими вариантами.
Какие растения посадить в английском саду?
Дельфиниум
Несколько высоких стеблей колокольчиков точно быстро украсят ваш сад. Дельфиниум зацветает в начале лета и будет радовать вас нежно-фиолетовыми цветами в течение целого сезона. А длинные стебли и большое количество бутонов делают его прекрасным цветком для срезки в букеты и вообще желанным садовым растением.
Герань
Морозостойкая герань также называется пеларгония, и эти низкие цветы, нарастающие прямо поверх основания высших растений легко создадут этот самый изысканный вид "заброшенности", к которому так стремятся садоводы. Традиционные сорта гераней цветут всего один раз в год, однако цветы часто держатся очень долго.
Мальвы
Мало какие цветы имеют столь же очаровательный вид, как мальвы. Многие садоводы выращивают их ради высоты: некоторые мальвы достигают двух с половиной метров или даже больше. И это делает цветок просто-таки невероятным вертикальным акцентом для любой части сада.
Японские анемоны
Если вы хотите добавить клумбе пышности в конце сезона, ничто не может сравниться с мальвами – воздушные, легкие цветы идеально подходят для коттеджных садов. Этим растениям для роста нужна дренированная, слегка влажная почва.
Лаванда
Английские сады славятся пышными кустиками или даже грядками лаванды. Многие сорта хорошо приспособлены к туманному и умеренному климату, но даже если лето обычно жаркое, все еще есть виды лаванды, которые хорошо будут расти и в таких условиях, пишет Homes&Gardens.
Пионы
Несмотря на то, что пионы имеют относительно короткий период цветения, это настолько потрясающие цветы, что их точно следует посадить в своем саду. Ничто не может сравниться с пышными нежно-розовыми цветами. А сам куст имеет красивый вид даже после того, как цветение завершается.
Флоксы
Старые сорта флоксов часто страдали от мучнистой росы, и поэтому дачники думали дважды перед тем, как высаживать у себя это яркое растение. Впрочем, к счастью, на рынке уже есть новые виды, которые будут оставаться красивыми независимо от того, насколько влажным выдастся лето.
Что еще следует знать дачникам?
В апреле уже самое время высадить несколько многолетников – они практически не требуют ухода, зато будут радовать своим цветением уже в первый год после посадки семян.
