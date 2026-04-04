Must have дома: на что обращать внимание при выборе шуруповерта

Шуруповерт уже давно перестал быть инструментом только для ремонта. Сегодня – это настоящий must have в каждом доме. Благодаря ему можно собрать мебель, повесить полку, закрутить или выкрутить винты без лишних усилий за считанные минуты.

Этот инструмент однозначно упрощает бытовые задачи, пишет Consumer Reports.

Читайте также Стильные свитшоты и теплые худи: 5 комфортных образов для прохладных весенних вечеров: 5 комфортных образов для прохладных весенних вечеров

Необходимость шуруповерта особенно ощущается в моменты, когда надо что-то быстро сделать, к примеру, подкрутить двери или закрепить карниз. Отвертка требует силы и времени, а вот имея шуруповерт, справиться с задачей можно легко без лишней нагрузки на руки.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про акумуляторні шурупокрути – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. Якщо шукаєте, де придбати інструмент зі знижкою, перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше. Крім того, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну під свій запит та бюджет. В асортименті представлено понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців. Зокрема, акумуляторні шурупокрути та інші товари для дому.

Чтобы инструмент действительно стал помощником, важно его правильно выбирать. Мощность, тип аккумулятора, вес и удобство в движении – все это влияет на комфорт и эффективность работы.

Поэтому для того, чтобы покупка была максимально удачной, рассмотрим, на что обратить внимание при выборе этого инструмента.

Перед покупкой на Prom можно просмотреть отзывы других покупателей об аккумуляторных шуруповертах – с фото и видео. Это помогает оценить реальный вид и качество еще до оформления заказа. Если ищете, где приобрести инструмент со скидкой, проверьте на Prom. На маркетплейсе регулярно проходят акции и распродажи со скидками от 10% и более. Кроме того, на Prom удобно просмотреть несколько предложений одного товара и выбрать оптимальное под свой запрос и бюджет. В ассортименте представлено более 120 миллионов товаров от 60 тысяч продавцов. В частности, аккумуляторные шуруповерты и другие товары для дома.

Чтобы инструмент действительно стал помощником, важно его правильно выбирать. Мощность, тип аккумулятора, вес и удобство в движении – все это влияет на комфорт и эффективность работы.

Поэтому для того, чтобы покупка была максимально удачной, рассмотрим, на что обратить внимание при выборе этого инструмента.

Как выбрать шуруповерт для дома?

Напряжение

Напряжение часто воспринимают как главный показатель мощности, но на практике все не так однозначно. Инструмент на 14 Вт от одного бренда может уступать по силе модели на 12 Вт от другого. Поэтому ориентироваться только на цифры не стоит – важнее реальные показатели работы.

Для большинства домашних задач 12-вольтового шуруповерта более чем достаточно, поскольку он справится с сотнями шурупов за один заряд. Но если нужно крепить что-то большое, тогда стоит обращать внимание на более мощные 18-вольтовые модели, которые подходят для работы с твердыми материалами.

Удобство в работе

Этот критерий является не менее важным. Мощные модели тяжелые и массивные, поэтому их сложнее держать в руках. Именно поэтому перед покупкой стоит буквально "почувствовать инструмент": вставить аккумулятор, подержать его и даже поднять на уровень головы, чтобы понять, будет ли удобно с ним работать.

Такой момент особенно актуален для инструментов, которые используются для работ над головой.



Аккумуляторный шуроповерт удобен в работе / Фото Pexels

Размер патрона

Именно он фиксирует насадки – как для сверления, так и для закручивания. Чем больше патрон, тем большие сверла он может удерживать. Соответственно и сам инструмент будет принадлежать к более мощным.

По этому параметру шуруповерты делят на легкие, универсальные и тяжелые. Это хороший ориентир для того, чтобы понять, для каких задач они подойдут лучше всего.

Какие есть шуруповерты по параметру?

Легкие

Это самый простой и легкий вариант для базовых бытовых задач. Такие модели обычно подходят только для насадок с шестигранным хвостиком. Они станут отличными помощниками для сборки мебели, замены светильников или работы с гипсокартоном.

И хотя их аккумуляторы могут иметь разное напряжение – от 12 до 20 Вт, сами двигатели не рассчитаны на серьезные нагрузки.

Универсальные

Эти инструменты подойдут для большинства пользователей, демонстрируя хорошую мощность для ежедневных задач. Такие шуруповерты могут закрутить большое количество шурупов без подзарядки.

Мощные шуруповерты

Такая категория создана для более серьезных нагрузок, поэтому шуруповерты уже можно использовать для больших креплений и толстых материалов. Однако эти модели тяжелые и дорогие, поэтому перед покупкой важно проверить, насколько комфортно держать инструмент в руках с аккумулятором.

Выбор аккумулятора зависит от того, как именно его планируют использовать, пишет Ronix Mag.

Аккумуляторный шуруповерт привлекает своей мобильностью – его легко брать с собой, потому что он не привязан к розетке и удобен в повседневных задачах. К тому же он достаточно универсален и прост в использовании, поэтому подойдет тем, кто не имеет большого опыта в работе с инструментами.

Если нужен инструмент для легких или средних бытовых задач с сохранением свободы движения, то аккумуляторный вариант станет удачным решением. Он хорошо справляется с большинством домашних работ и подходит для различных условий использования.