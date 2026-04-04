Must have удома: на що зважати при виборі шурупокрута

Шурупокрут вже давно перестав бути інструментом лише для ремонту. Сьогодні – це справжній must have у кожному домі. Завдяки йому можна зібрати меблі, повісити полицю, закрутити чи викрутити гвинти без зайвих зусиль за лічені хвилини.

Цей інструмент однозначно спрощує побутові задачі, пише Consumer Reports.

Читайте також Стильні світшоти та теплі худі: 5 комфортних образів для прохолодних весняних вечорів

Необхідність шурупокрута особливо відчувається у моменти, коли треба щось швидко зробити, до прикладу, підкрутити двері чи закріпити карниз. Викрутка потребує сили та часу, а от маючи шурупокрут, впоратися із завданням можна легко без зайвого навантаження на руки.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про акумуляторні шурупокрути – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. Якщо шукаєте, де придбати інструмент зі знижкою, перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше. Крім того, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну під свій запит та бюджет. В асортименті представлено понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців. Зокрема, акумуляторні шурупокрути та інші товари для дому.

Щоб інструмент дійсно став помічником, важливо його правильно обирати. Потужність, тип акумулятора, вага та зручність у русі – усе це впливає на комфорт та ефективність роботи.

Тому для того, щоб покупка була максимально вдалою, розглянемо, на що звернути увагу при виборі цього інструменту.

Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про акумуляторні шурупокрути – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення. Якщо шукаєте, де придбати інструмент зі знижкою, перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше. Крім того, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну під свій запит та бюджет. В асортименті представлено понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців. Зокрема, акумуляторні шурупокрути та інші товари для дому.

Щоб інструмент дійсно став помічником, важливо його правильно обирати. Потужність, тип акумулятора, вага та зручність у русі – усе це впливає на комфорт та ефективність роботи.

Тому для того, щоб покупка була максимально вдалою, розглянемо, на що звернути увагу при виборі цього інструменту.

Як обрати шурупокрут для дому?

Напруга

Напругу часто сприймають як головний показник потужності, але на практиці все не так однозначно. Інструмент на 14 Вт від одного бренду може поступатися за силою моделі на 12 Вт від іншого. Тому орієнтуватися лише на цифри не варто – важливішими є реальні показники роботи.

Для більшості домашніх завдань 12-вольтового шурупокрута більш ніж достатньо, оскільки він впорається з сотнями шурупів за один заряд. Та якщо потрібно кріпити щось велике, тоді варто звертати увагу на потужніші 18-вольтові моделі, які підходять для роботи з твердими матеріалами.

Зручність у роботі

Цей критерій є не менш важливим. Потужні моделі важкі й масивні, тому їх складніше тримати в руках. Саме тому перед покупкою варто буквально "відчути інструмент": вставити акумулятор, потримати його та навіть підняти на рівень голови, щоб зрозуміти, чи буде зручно з ним працювати.

Такий момент є особливо актуальним для інструментів, які використовуються для робіт над головою.



Розмір патрона

Саме він фіксує насадки – як для свердління, так і для закручування. Чим більший патрон, тим більші свердла він може утримувати. Відповідно і сам інструмент буде належати до потужніших.

За цим параметром шурупокрути ділять на легкі, універсальні та важкі. Це хороший орієнтир для того, щоб зрозуміти, для яких завдань вони підійдуть найкраще.

Які є шурупокрути за параметром?

Легкі

Це найпростіший та найлегший варіант для базових побутових завдань. Такі моделі зазвичай підходять лише для насадок з шестигранним хвостиком. Вони стануть чудовими помічниками для складання меблів, заміни світильників чи роботи з гіпсокартоном.

І хоч їхні акумулятори можуть мати різну напругу – від 12 до 20 Вт, самі двигуни не розраховані на серйозні навантаження.

Універсальні

Ці інструменти підійдуть для більшості користувачів, демонструючи хорошу потужність для щоденних завдань. Такі шурупокрути можуть закрутити велику кількість шурупів без підзарядки.

Потужні

Така категорія створена для серйозніших навантажень, тож шурупокрути вже можна використовувати для великих кріплень і товстих матеріалів. Проте ці моделі важкі та дорогі, тому перед покупкою важливо перевірити, наскільки комфортно тримати інструмент у руках з акумулятором.

Вибір акумулятора залежить від того, як саме його планують використовувати, пише Ronix Mag.

Акумуляторний шурупокрут приваблює своєю мобільністю – його легко брати з собою, бо він не прив’язаний до розетки та зручний у повсякденних задачах. До того ж він досить універсальний та простий у використанні, тому підійде тим, хто не має великого досвіду у роботі з інструментами.

Якщо потрібен інструмент для легких чи середніх побутових завдань зі збереженням свободи руху, то акумуляторний варіант стане вдалим рішенням. Він добре справляється з більшістю домашніх робіт та підходить для різних умов використання.