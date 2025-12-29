Однозначної відповіді на те, наскільки часто слід прати піжаму, не існує. Звісно ж, усі знають, що такі речі, як спідня білизна, слід прати після кожного носіння, але піжама не зовсім підпадає до цієї категорії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Як часто насправді потрібно прати піжаму?

Навіть якщо ви не рухаєтеся багато у піжамі, а лише спите у ній, це не значить, що вона залишатиметься чистою вічно. Тканина вбирає натуральні жири з тіла, піт, відмерлі клітини шкіри, бактерії та залишки засобів для догляду – як-от креми та лосьйони.

Якщо ви носитимете піжаму надто багато вечорів поспіль без прання, це може призвести до появи висипань, подразнень та й просто несвіжого неприємного запаху. Отож, для того, аби зрозуміти, як часто слід прати піжаму, слід звернути увагу на кілька ключових факторів.

Після кількох носінь

Коли ви обираєте, як часто будете прати піжаму, врахуйте, наскільки тісно вона контактувала з вашою шкірою, та наскільки сильно ви пітніли, коли носили її. Якщо ви лягаєте в піжамі тільки для сну, а вранці переодягаєтеся в інший одяг, ймовірно, ви можете носити її кілька разів перед тим, як тканина почне неприємно пахнути.

Збільшити час між циклами прання можна й у випадку, якщо ви щовечора приймаєте душ перед тим, як лягаєте спати.

Після кожного носіння

Якщо це вихідний день, і ви весь його провели у піжамі вдома, тоді, ймовірно, не слід відкладати прання піжами. Оскільки ви проводите лише вночі у піжамі 7 – 8 годин, до неї слід ставитися, як і до будь-якого іншого одягу, і прати відповідно.

Як зберігати піжаму чистою довше?

Кілька простих лайфхаків допоможуть скоротити кількість циклів прання, пише Southern Living. Зокрема, намагайтеся:

зменшувати температуру в кімнаті на ніч;

приймати душ перед сном;

не використовувати лосьйони для тіла;

змінювати постільну білизну раз на тиждень;

зранку одразу ж перевдягатися з піжами в інший одяг.

