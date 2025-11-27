Наскільки часто насправді варто прати джинси: майже всі роблять це надто часто

Деякі предмети одягу потребують прання після кожного носіння – термобілизна, спідня білизна тощо. Але деякий інший одяг від такого частого прання тільки зіпсується.

Джинси – це той елемент одягу, без якого не обійдеться жодний гардероб. Втім, правила щодо прання цього матеріалу знають далеко не всі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Наскільки часто потрібно прати джинси?

Звісно, очевидної відповіді на це запитання не існує – і вона суттєво залежить від кількох факторів, як-от наскільки часто ви їх носите чи те, куди саме ви їх вдягаєте. Якщо це робочий одяг, прати джинси доведеться частіше, а якщо ви в них лише зрідка гуляєте, частоту прання можна скоротити чи не вдвічі.

Джинси – це щільна тканина, і тому між праннями їх можна носити значно більше разів, ніж, наприклад, футболки. І у випадку джинсів експерти радять прати їх після 10 носінь, або ж коли ви помічаєте, що джинси пахнуть несвіжо чи неприємно.

Якщо ж ви хочете зберегти зовнішній вигляд деніму ідеальним, саме таким, як і коли ви купили одяг, тоді прати джинси і справді потрібно лише тоді, коли вони починають пахнути. Річ у тому, що мікроби, які є на джинсах після носіння – клітини шкіри, натуральні олії тощо – нешкідливі, і тому часте прання просто не потрібне.

Але що робити, якщо джинси починають пахнути неприємно вже невдовзі після прання? У такому випадку кидати їх у барабан пральної машинки повторно необов'язково – натомість ви можете скористатися простим лайфхаком та просто залишити їх на ніч у морозильній камері.

Загалом ж правило таке: що рідше ви перете джинси, то краще буде для тканини. Кожне прання піддає джинс жорсткому впливу, і кожен наступний цикл прання руйнує тканину. Часте прання, до речі, може змінити тип деніму – він виглядатиме більш зношеним.

Важливо! Джинси не варто прати у гарячій воді – і особливо еластичні, адже це призведе до того, що на них з'являться обвисання, вони розтягнуться і вам доведеться їх підтягувати.

Також під час прання переконайтеся, що ви застебнули усі блискавки та ґудзики. Обов'язкове правило – періть джинси, вивернувши їх попередньо навиворіт, пише Martha Stewart.

Які ще лайфхаки потрібно знати?