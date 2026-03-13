Коли сіяти капусту на розсаду: не всі знають

Про це знають не всі, але саме від правильно обраного часу посіву насіння залежить, чи буде міцною розсада та чи добре вона приживеться після висаджування в ґрунт.

Городники здебільшого сіють капусту навмання, проте варто звертати увагу на сорт та кліматичні умови регіону, йдеться в ютуб-ролику на каналі "Дім та присадибна ділянка".

Читайте також Легендарний сорт моркви, який дає 5 відер з грядки: сусіди будуть здивовані

Коли сіяти різні види капусти?

Садівниця розповіла, що для правильного розрахування дати треба орієнтуватися на день висадки капусти у відкритий ґрунт, а тоді від цього числа відняти період, який необхідний рослині на проростання насіння. Відповідно дата посіву залежить від пересадки рослини на грядку. Перші сходи від посіву з’являються через 5 – 6 днів.

Рання капуста

Розсада ранніх сортів розвивається приблизно 45 – 55 днів. Цю капусту висаджують на грядку вже на початку чи в середині квітня, тому насіння для цього сорту висіваються з кінця березня.

Середньостигла капуста

Розсада середньостиглого сорту формується вже трохи швидше, приблизно за 40 – 50 днів. Капусту висаджують в травні, тому саме зараз найкращий час для посіву розсади. Серед популярних гібридів – "Агресор", який відзначається стійкістю та довгим зберіганням.

Пізня капуста

Розсада пізніх сортів росте ще швидше через настання тепла – приблизно за 30 – 40 днів. Пересаджують рослини у відкритий ґрунт наприкінці травня, тому насіння варто висівати з кінця березня до середини квітня.

Насіння капусти та ящики розсади можна придбати на Prom. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Коли сіяти цвітну капусту та броколі?

За словами садівниці, цвітну капусту можна висівати вже від початку березня до середини квітня. Найкращими сортами вважається "Немо" та "Ількар", вегетаційний період яких становить 70 днів.

Броколі розвивається за 25 – 35 днів, тому її сіють кожні 2 – 3 тижні, щоб впродовж всього сезону отримувати урожай.

Окрім того, авторка відео розповіла, як обрати вже готову розсаду на ринку. Вона визначила 3 основні категорії, за якими варто орієнтуватися.

Форма листя. Якщо листя кругле, то й головка капусти буде круглою чи приплюснутою. Рослини з видовженим овальним листям формують більш витягнуті плоди.

Довжина стебла. Ранні сорти мають короткі ніжки, а довше й товстіше стебло з великим листям є ознакою пізніх сортів.

Коренева система. Перед покупкою слід перевірити коріння на міцність. Для того, щоб рослина добре прижилася, воно має бути розвиненим.

Час посіву насіння допоможе отримати сильну розсаду, яка не переросте й швидко приживеться на грядці.

Садівниця розповіла про час посадки розсади: дивіться відео