Додайте це до фіалок навесні: квіти отримають вражаючий колір

Навесні балкони завжди рясніють одними з найпопулярніших квітів – фіалками. Щоб вони набули ефектного забарвлення, їх варто забезпечити правильним підживленням.

Будь-якому простору братки (народна назва фіалок) додають багато кольору, пише Interia Kobieta. І хоч квіти не люблять надмірного удобрення, навесні все ж таки варто їх підживити спеціальним добривом.

Чим підживити фіалки в горщиках?

Добриво надасть фіалкам необхідну кількість поживних речовин, таких як калій та фосфор. Це гарантуватиме рясне цвітіння й більшу стійкість до хвороб. Використовувати можна вже готові добрива, які продаються в садівничих магазинах. А ще квіти варто забезпечити дозою органічних добрив, таких як компост або біогумус.

Домашні добрива дуже добре впливають на ріст та вигляд квітів. Якщо регулярно застосовувати певне натуральне добриво, то фіалки отримають красивий колір. Поживним еліксиром для рослин стануть банани та кавова гуща.

Бананове добриво стимулює цвітіння братків. Поживні речовин, що містяться в його шкірці – прискорюють процес. Шкірка є багатим джерелом калію, фосфору, магнію, кальцію, сірки та азоту. Після використання цього добрива рослини одразу покращать свій зовнішній вигляд.

Для створення добрива потрібно розрізати один стиглий банан на шматочки й залити 1 літром теплої води. Банку зі шкірками варто поставити в темне місце на 48 годин. Решту добрива потрібно процідити перед використанням.



Домашнє добриво покращує вигляд фіалок / Фото Pinterest

Щоб створити підживлення з кавової гущі, достатньо кілька ложок розвести в 2 літрах води. Це добриво багате на джерело калію та фосфору.

Окрім того, фахівці радять спробувати дріжджове підживлення. У літрі теплої води треба розчинити половину дріжджів й залишити на 2 години. Після зазначеного часу рідиною вже можна починати поливати квіти.

Висаджувати квіти у горщики можна вже в середині березня. Братки віддають перевагу сонячним або злегка затіненим місцям. Занадто багато сонця призводить до їх швидкого висихання. А от занадто велика кількість тіні, навпаки, зменшує цвітіння.

Також важливим для гарного росту родючий, добре дренований ґрунт з нейтральним або кислим pH. Ґрунт має бути постійно вологим, тому братки слід регулярно поливати.

До слова, гладіолус став найкращою цибульковою рослиною 2026 року завдяки виразності, різноманіттю відтінків і здатності приваблювати запилювачів, пише Flowerbulb. Для успішного вирощування гладіолусів потрібен добре дренований ґрунт, сонячне місце, регулярний полив, а для підтримки – опори або поєднання з іншими рослинами.

Які ще поради варто знати?