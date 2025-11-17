Як виявити, що вдома завелися миші: три ознаки, які не варто ігнорувати

Існує кілька ознак того, що у будинку чи квартирі зимують непрохані гості. Миші дуже хитрі та можуть проникати у ваш дім різними способами.

З настанням холодів починається щорічна проблема з гризунами, інформує 24 Канал з посиланням на Onet. Є щонайменше три ознаки того, що ви більше не живете самі.

Як можна визначити, чи є у вашому будинку миші?

Миші чудово лазять по щілинах, під підлогою чи відкритих просторах, де вони можуть зігрітися взимку. Одним із найважливіших факторів, що впливають на появу гризунів, є наявність їжі.

Першою і найнеприємнішою ознакою того, що у вас є гризуни, є характерний запах мишей. Це різкий сморід, схожий на аміак. Найчастіше його можна відчути в місцях, де миші найбільш активні – у коморі, за шафами чи під раковиною. Вони також залишають після себе багато дрібного посліду.

Як дізнатися чи у хаті є миші / Фото unsplash

Якщо вночі ви чуєте дивні звуки та шкрябання – ймовірно, у вас є миші. Ці крихітні гризуни уникають контакту з людьми, але швидко навчаються шукати дрібні ласощі, коли всі сплять. Вночі ви можете чути шурхіт чи писк – це характерні звуки їхньої активності.

Якщо звуки доносяться з незвичних місць – зі стін, під підлогою або за меблями – саме час провести ретельний огляд будинку. Ці маленькі створіння можуть зариватися в ізоляцію, штукатурку чи навіть прогризати ходи в стінах.

На що ще варто звернути увагу?

Миша не прогризе дірку в сирі, як у мультфільмах, пише Good Housekeeping. Вона легко почне гризти майже будь-який матеріал і обов’язково перевірить, чи їстівне те, що знайде. Якщо ви помітили сліди укусів на стінах, меблях, коробках або навіть одязі – перевірте будинок на наявність гризунів.

Миші, шукаючи їжу, гризуть різні предмети, а також використовують побутові речі для будівництва зимового гнізда.

