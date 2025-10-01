З настанням жовтня все частіше ночі стають холодними, і ризик заморозків значно зростає. Для квітів це може бути справжнім випробуванням, адже навіть короткочасне зниження температури нижче нуля шкодить ніжним пелюсткам та листю.

Експерти Iowa State University радять заздалегідь подбати про захист рослин, щоб продовжити їхнє цвітіння та зберегти декоративність саду, передає 24 Канал.

Як захистити квіти від заморозків?

Найпростіший спосіб уберегти квіти від холодів – укриття. Для цього підійдуть:

агроволокно,

мішковина,

звичайні простирадла.

Щодо останніх, то їх потрібно накинути на клумби ввечері, а вранці обов'язково знімати, щоб уникнути конденсату. Для горщикових рослин варто обрати переносний варіант захисту: на ніч заносити їх у дім або теплицю. Також допомагає мульчування ґрунту корою, тирсою чи соломою – це зберігає тепло в кореневій зоні.

Що радять садівники?

Досвідчені садівники видання Martha Stewart радять висаджувати квіти так, щоб холодне повітря не застоювалося: уникайте низинних ділянок, де ризик заморозків вищий. А якщо прогноз обіцяє різке похолодання, можна застосувати "екстрений" метод – полити ґрунт увечері.

Волога земля довше утримує тепло й створює додатковий захист для квітів. Таким чином, завдяки кільком простим діям навіть осінні заморозки не зруйнують ваш сад, а квіти ще довго радуватимуть яскравими барвами.



Як захистити квіти від заморозків / Фото Unsplash

Як підготувати сад до зими?