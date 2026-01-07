Навіщо надягати шкарпетки на автомобільні дзеркала взимку: секретний лайфхак
- Автомобільний експерт Бен Велхем рекомендує накривати бокові дзеркала автомобіля старими шкарпетками на ніч, щоб уникнути утворення інею.
- Використання картоплі для очищення скла неефективне, а для уникнення конденсату всередині авто радять розпилювати суміш води, оцту та засобу для миття посуду.
Січень в Україні добряче засипало снігом, тож поки частина людей на радощах вирушає в гори на лижі, водії не сильно радіють такій погоді. Сніг та мінусова температура змушує власників авто кожного ранку чистити машину.
Мінусова температура й холод в зимову пору є затяжними, тож водії часом перебувають в пошуку простих способів, які допоможуть зранку зекономити час, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Навіщо одягати шкарпетки на дзеркала авто?
Виявляється, що звичайні шкарпетки можуть стати в пригоді. Про цікавий лайфхак розповів автомобільний експерт компанії Cinch Бен Велхем. Він каже, що потрібно лише на ніч накривати бокові дзеркала автомобіля старими шкарпетками. Цей трюк допоможе запобігти утворенню інею й дозволить почати рух без використання розморожувачів.
Це може виглядати дивно й навіть викликати усмішку в сусідів, але метод справді працює. Непотрібні шкарпетки зекономлять вам час у морозний ранок,
– додав експерт.
Однак Велхем застерігає водіїв від сумнівного лайфхаку, який шириться мережею. За його словами, використання картоплі для очищення скла – не дасть нічого хорошого. Ви лише отримаєте брудну плівку на лобовому склі, яку буде складніше вимити, ніж іній.
Всередині автомобіля часто є ще одна проблема – конденсат. Його можна уникнути завдяки використанню домашнього засобу. Потрібно лише змішати 2 склянки води з білим оцтом й додати кілька крапель засобу для миття посуду. Цю суміш треба перелити в пульверизатор й нанести тонким шаром на скло.
"Оцет утворює захисний бар’єр, а миючий засіб зменшує поверхневий натяг крапель, не даючи волозі накопичуватися. Тонкий шар самостійно висихає й допомагає надовго забути про запотівання", – додали експерти.
Зверніть увагу, що з 7 по 9 січня в Україні очікуються сильні снігопади, зокрема 8 січня очікуються значний сніг та хуртовини. Наприкінці тижня температура повітря знизиться до 7 – 12 градусів морозу вдень та 12 – 17 градусів морозу вночі.
До слова, китайська марка BYD стала лідером ринку нових легковиків в Україні у 2025 році з 10 352 проданими авто, обігнавши Tesla, пише Укравтопром. BYD реалізувала 2,26 мільйона електромобілів у 2025 році, що на 28% більше, ніж у 2024 році, тоді як Tesla зазнала зниження продажів на 8,6%.
