Стара сковорідка засяє за 5 хвилин: потрібні лише дві ложки соку

Навіть найакуратніші господині відкладають очищення пригорілих сковорідок. Часом такі пательні вкриваються жиром та нагаром, тож здається, що повернути їм первісний вигляд уже нереально, але це не так.

Навіть старий посуд можна довести до блиску за допомогою простого засобу, який є майже на кожній кухні, пише Express.

Чим відмити стару сковорідку?

Австралійська блогерка Елле Кресс розповіла про цікавий спосіб очищення сковорідок з нержавіючої сталі. За її словами, метод здатен врятувати навіть у складних випадках.

Коричневі плями та потемніння з’являються через пригорілий жир, жорстку воду чи перегрів металу. Це виглядає неестетично та псує враження від кухні. Щоб повернути посуду охайний вигляд, потрібно поставити сковорідку на плиту, вичавити на дно сік половини лимона, додати окропу й увімкнути мінімальний вогонь.

Коли рідина почне нагріватися, потрібно обережно пройтися дерев’яною лопаткою по дну – тоді нагар почне легко відставати. Далі достатньо лише злити рідину й помити сковорідку звичайним засобом. Секрет цього методу досить простий: лимонна кислота допомагає розчинити забруднення й повертає сталі блиск без агресивної хімії.

Деякі господині вдаються до використання кисневого порошка, але він не справляється з видаленням старого нагару.

Чим ще очистити сковорідку?

Крім лимонного соку є ще один простий спосіб, який добре виводить нагар, пише Martha Stewart. Потрібна лише м’яка губка, засіб для миття посуду, харчова сода та оцет. Спочатку треба засипати сковорідку содою та оцтом, щоб виникла реакція, а тоді відчистити все дротиком. Останній момент – додаткове миття засобом для миття посуду, щоб позбутися залишків соди та різкого запаху оцту.

Які ще є цікаві поради?