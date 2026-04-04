Це сміття варто викидати тільки в сад: користь просто неймовірна

На кухні постійно накопичується досить багато сміття – але, виявляється, в саду чимало з нього може перетворитися на неймовірно цінне добриво.

Продуктові відходи часто можна використовувати як органічні добрива для городу. Та часто їх потрібно залишити принаймні на кілька місяців, а то й на рік, аби вони перетворилися на компост. А ось один вид сміття можна кидати на грядки одразу – і результат точно потішить, пише Express.

Яке сміття можна використовувати як добриво на городі?

Замість того щоб викидати шкаралупу від яєць у смітник, варто приберегти її для вашого городу чи саду. Виявляється, це "сміття" має дуже високий вміст кальцію, що може передати у ґрунт, а заодно надати йому кращої структури.

Ось лише кілька з можливих переваг яєчної шкаралупи для вашої ділянки, пише Martha Stewart.

Підвищення рівня кальцію – шкаралупа практично повністю складається з карбонату кальцію, і попри те, що він розкладається повільно, значна частина все ж надійде у ґрунт та збільшить його вміст поживних речовин.

– шкаралупа практично повністю складається з карбонату кальцію, і попри те, що він розкладається повільно, значна частина все ж надійде у ґрунт та збільшить його вміст поживних речовин. Покращення структури ґрунту – подрібнена шкаралупа може також покращити структуру та текстуру ґрунту.

– подрібнена шкаралупа може також покращити структуру та текстуру ґрунту. Відлякування шкідників . Ані слимаки, ані равлики не люблять мелену яєчну шкаралупу – і це простий та органічний метод позбутися непроханих гостей на грядках.

. Ані слимаки, ані равлики не люблять мелену яєчну шкаралупу – і це простий та органічний метод позбутися непроханих гостей на грядках. Зменшення кислотності ґрунту – яєчну шкаралупу доречно використовувати також у місцях, де ґрунт надто кислий для рослин. Кальцій допомагає досягнути більш нейтрального pH.

Окрім того, шкаралупа також може стати цінним кормом для птахів, що живуть на вашій ділянці – особливо важлива вона для них навесні.

