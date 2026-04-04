Це сміття варто викидати тільки в сад: користь просто неймовірна
- Яєчна шкаралупа може слугувати органічним добривом, підвищуючи рівень кальцію в ґрунті та покращуючи його структуру.
- Вона також може відлякувати шкідників, зменшувати кислотність ґрунту та слугувати кормом для птахів.
На кухні постійно накопичується досить багато сміття – але, виявляється, в саду чимало з нього може перетворитися на неймовірно цінне добриво.
Продуктові відходи часто можна використовувати як органічні добрива для городу. Та часто їх потрібно залишити принаймні на кілька місяців, а то й на рік, аби вони перетворилися на компост. А ось один вид сміття можна кидати на грядки одразу – і результат точно потішить, пише Express.
Яке сміття можна використовувати як добриво на городі?
Замість того щоб викидати шкаралупу від яєць у смітник, варто приберегти її для вашого городу чи саду. Виявляється, це "сміття" має дуже високий вміст кальцію, що може передати у ґрунт, а заодно надати йому кращої структури.
Ось лише кілька з можливих переваг яєчної шкаралупи для вашої ділянки, пише Martha Stewart.
- Підвищення рівня кальцію – шкаралупа практично повністю складається з карбонату кальцію, і попри те, що він розкладається повільно, значна частина все ж надійде у ґрунт та збільшить його вміст поживних речовин.
- Покращення структури ґрунту – подрібнена шкаралупа може також покращити структуру та текстуру ґрунту.
- Відлякування шкідників. Ані слимаки, ані равлики не люблять мелену яєчну шкаралупу – і це простий та органічний метод позбутися непроханих гостей на грядках.
- Зменшення кислотності ґрунту – яєчну шкаралупу доречно використовувати також у місцях, де ґрунт надто кислий для рослин. Кальцій допомагає досягнути більш нейтрального pH.
Окрім того, шкаралупа також може стати цінним кормом для птахів, що живуть на вашій ділянці – особливо важлива вона для них навесні.
Часті питання
Яке сміття можна використовувати як добриво на городі?
Замість того щоб викидати шкаралупу від яєць у смітник, варто приберегти її для вашого городу чи саду. Це сміття має дуже високий вміст кальцію, що може передати у ґрунт, а заодно надати йому кращої структури.
Які переваги має використання яєчної шкаралупи для ґрунту?
Яєчна шкаралупа підвищує рівень кальцію в ґрунті, покращує його структуру та текстуру, відлякує шкідників, як-от слимаки та равлики, і допомагає зменшити кислотність ґрунту, роблячи його більш нейтральним.
Яке значення має яєчна шкаралупа для птахів?
Окрім користі для ґрунту, яєчна шкаралупа може стати цінним кормом для птахів, що живуть на вашій ділянці — особливо важлива вона для них навесні.