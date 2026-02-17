Посадіть на городі люпин: рослини почнуть рости вдвічі більше

На рясний урожай впливає не насіння, а ґрунт. Якщо земля виснажена, то навіть найкращі сорти не покажуть гарного результату. Саме тому дачники радять подбати про її стан. Взимку можна вже почати планувати покращення ґрунту, щоб ранньою весною все реалізувати.

Є доволі простий та еколонічний спосіб підготувати грядки – це посіяти люпин як сидерат, пише Interia Kobieta.

Навіщо сіяти люпин на городі?

Головна перевага люпину – фіксувати азот з повітря й накопичувати його в ґрунті. Азот є одним з ключових елементів для активного росту та формування урожаю.

Люпин розпушує землю та покращує її аерацію, зменшує наслідки пересихання чи змивання ґрунту, а при густому посіві навіть пригнічує бур’яни. Після такого зеленого добрива наступні культури розвиваються краще та дають стабільніший урожай.

Деякі садівники висівають люпин, щоб милуватися його цвітінням. Проте задля покращення ґрунту рослину треба скошувати одразу після початку цвітіння. Коли після скошування зелена маса залишається на грядці, а потім її переорюють чи загортають у ґрунт, то вона поступово розкладається та насичує землю азотом.



Люпин покращує ріст інших рослин / Фото Pexels

Посадити люпин можна навесні – приблизно наприкінці березня. Та якщо у цей місяць ще будуть заморозки, то краще вдатися до посіву у квітні. Дачники застерігають, що критично важливо не дати люпину формувати насіння. Інакше він може почати неконтрольовано розростатися та займати дедалі більшу площу.

Також люпин не варто висівати на одному й тому ж місці щороку, бо це може сприяти розвитку хвороб рослин. Не всі види підходять для використання як сидерату. Найкраще себе зарекомендували жовтий та блакитний люпин.

Жовтий люпин – добре росте на кислих піщаних ґрунтах. Блакитний люпин – підходить для глинистих ґрунтів, допомагаючи їх розпушити. Посадка цієї рослини допоможе екологічно підживити землю та підготувати її до сезону. Якщо правильно використовувати культуру, то ґрунт стане родючішим, а урожай – набагато кращим.

Які дерева ніколи не хворіють?

Червоний клен, гінкго, південна магнолія, сосна та кизильник є деревами – майже не хворіють, пише Martha Stewart. Ці дерева стійкі до різних хвороб та шкідників, тому ідеально підходять для саду та подвір'я. Якщо ви вважаєте себе "лінивим" дачником чи дачницею, але все ще хочете насолоджуватися тінню та зеленню дерев біля дому, цього цілком реально досягти посадивши ці дерева.

