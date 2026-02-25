У лютому розкиньте шматочки газети на клумбах: хитрий трюк для троянд

Наприкінці лютого троянди виходять зі стану зимового спокою, тож стають особливо вразливими. Нічні морози змінюються денними відлигами, тому ґрунт то замерзає, то знову відтаює. Такий перепад температур здатен пошкодити коріння.

На початку весни кущі троянд здатні пережити стрес, тому садівникам варто вдатися до корисного лайфхаку, пише Express.

Читайте також Садівників закликають розкинути яєчну шкаралупу в садах: встигніть до кінця лютого

Для чого використовувати газети на клумбах?

Щоб допомогти трояндам зміцніти, садівники радять замульчувати ґрунт. Одним з найдоступніших та ефективних способів – використання звичайних газет. Подрібнений папір вважається найдешевшим варіантом мульчі, хоч і зовні може виглядати не зовсім привабливо.

Дачники рекомендують мульчувати ґрунт подрібненими шматочками, проте можна укладати цілі газетні аркуші, притискаючи їх краї вологим ґрунтом. Завдяки такому мульчуванню створюється захист кореневої системи, який ізолює кущі троянд від холоду.



Газета захистить троянди навесні / Фото Pexels

Якщо скористатися порадою садівників, то з настанням тепла кущі почнуть рясніше цвісти. Газети мають ще й додатковий бонус – пригнічують бур’яни, які вже на початку весни починають активно проростати й відбирати поживні речовини з ґрунту.

Перевагою газети є ще й те, що вона швидко розкладається, збагачуючи землю органічною речовино. Це поступово покращить якість ґрунту й сприятиме зміцненню коріння.

Для правильного мульчування троянди, спочатку потрібно прибрати все зайве навколо куща: сухе листя, гілочки тощо. Далі навколо основи розкладається приблизно 4 – 5 газетних аркушів так, щоб вони не торкалися пагонів.

Папір варто зволожити водою, щоб він щільно приліг до землі й присипати тонким шаром компосту, кори чи ґрунту. Таким чином клумба буде мати акуратний вигляд, а троянди отримають надійний захист ще до весняного потепління.

Чим можна підживити розсаду?

Молоко, завдяки кальцію та вітамінам, підживлює рослини, допомагає уникнути гниття квітів і бореться з хворобами, такими як борошниста роса, пише The Spruce. Для використання молока в саду його слід розвести наполовину з водою і обприскувати розсаду, уникаючи надмірного зволоження, щоб не стимулювати розвиток грибкових захворювань.

Які є ще лайфхаки для саду?