Наліт зникне миттєво: одна таблетка – і ванна блищатиме місяць

Посудомийна машина здатна зекономити воду й час, проте її можливості не обмежуються лише миттям тарілок. Таблетки чи капсули для посудомийки здатні стати універсальним помічником у ванній кімнаті.

Таблетка для посудомийної машини має у складі ферменти, лужні компоненти та відбілювальні агенти, які розчиняють жир та мильний наліт на посуді, пише Martha Stewart. Та окрім головного завдання, така таблетка може впоратися з розводами від води та іншими побутовими забрудненнями.

Читайте також Жир з кухонних поверхонь відпадатиме сам: геніальний засіб проти нього

Чим корисна таблетка для посудомийної машини?

Коли таблетка розчиняється у воді, то активує ці компоненти, тому вони розщеплюють бруд, а у побуті здатні впоратися з мильним нальотом.

Душова лійка

Лійки часто покриваються вапняним нальотом, який забиває отвори та погіршує напір води. Треба розчинити одну таблетку в мисці з теплою водою, тоді зняти лійку й занурити її в розчин. В іншому випадку – налити розчин у щільний пакет та закріпити його навколо лійки, залишивши на годину. Після цього отвори треба прочистити старою зубною щіткою, промити теплою водою та встановити назад.

Змішувачі та крани

Таблетка добре допомагає проти водяних розводів та мінеральних відкладень. Потрібно розчинити половину таблетки в склянці теплої води, змочити м’яку губку чи тканину й протерти поверхню. Якщо наліт стійкий, то варто обгорнути основу крана тканиною, просоченою розчином і залишити на 15 хвилин. Тоді важкодоступні місця очистити зубною щіткою, змити водою та витерти насухо мікрофіброю.

Раковина та ванна

Мильний наліт часто накопичується на емалі та акрилі. Щоб видалити його з поверхні, достатньо наповнити ванну теплою водою й розчинити одну таблетку. Залишити на 30 хвилин, а тоді злити воду, протерти губкою чи м’якою щіткою і ретельно сполоснути.



Ванна легко очиститься / Фото Pexels

Унітаз

Для видалення плям та мінеральних відкладень достатньо у чашу опустити цілу таблетку. Потрібно залишити її на 30 хвилин, а тоді почистити йоржиком і змити воду.

Міжплиточні шви

У ванній кімнаті шви легко темніють та накопичують бруд. Щоб їх очистити, потрібно подрібнити таблетку в порошок й додати води до утворення густої кашки. Тоді нанести її на шви на 15 хвилин, почистити щіткою і змити.

Що на кухні "кишить" бактеріями?

Експерти рекомендують замінити пошкоджений антипригарний посуд, зношені обробні дошки, губки для миття посуду, кухонні рушники та пластикові контейнери через їх здатність накопичувати бактерії та вивільняти шкідливі речовини, пише Eating Well.

Щоб уникнути поширення мікробів, радять використовувати керамічний чи нержавіючий посуд, змінювати губки кожного тижня, мати окремі обробні дошки для різних продуктів та замінити пластикові контейнери на скляні.

Які ще є цікаві поради?