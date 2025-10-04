Мурахи – це загалом корисні комахи, але мало хто радіє, коли вони з'являються на кухні чи у ванній кімнаті.

Як і люди, мурахи для виживання потребують їжі та води – і обидві ці речі відносно легко можна знайти у ванних кімнатах, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Чому у ванній з'являються мурахи?

Мурахи у ванній – це велика неприємність. Та для того, аби збагнути, як розібратися з нею, потрібно зрозуміти, чому комахи взагалі з'явилися у вашому домі.

Вода та волога

Більшість людей зовсім не дивує, коли мурахи збираються на кухні – особливо, коли вони скупчуються біля пачки печива чи чипсів. Втім, у ванній кімнаті причиною точно є не забуті закуски. Майже завжди відповідь – це волога.

Якщо у ванній є труби, що протікають, стояча вода або ж просто висока вологість, варто очікувати, що мурахи незабаром завітають.

Туалетні засоби та ароматизовані продукти

Для багатьох людей це може стати повною несподіванкою, та запахи засобів для волосся та зубної пасти приваблюють мурах не гірше, ніж печиво та інші ласощі. Особливо сильно мурахи полюбляють цукор, і тому солодкі запахи мила та шампуню, а також парфумів з ванної можуть видаватися для них дуже привабливими.

Бруд та пил

Окрім мильного нальоту та залишків зубної пасти, мурахи можуть харчуватися також і відмерлими клітинами шкіри та волоссям – а у ванній цього добра зазвичай вистачає. Тож частіше прибирання, скоріш за все, допоможе позбутися проблеми.

Як вигнати мурах з ванної?

Перше, що потрібно зробити – це загерметизувати тріщини навколо вхідних отворів, пише Good Housekeeping. Ретельно огляньте усі місця, через які мурахи можуть проникати у ванну кімнату та закрийте навіть найменші з них.

Також має сенс інвестувати гроші у пастки-приманки. Це краща ідея, ніж одразу купувати пестициди, адже вони часто залишають небажані сліди по всьому дому. Окрім того, можна використати борну кислоту, змішану з ложкою цукру – солодощі приваблять комах, а кислота вб'є їх.

