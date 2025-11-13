Які сковороди не можна чистити содою та оцтом
Харчова сода й оцет давно вважаються універсальними помічниками на кухні. Вони справді допомагають у багатьох ситуаціях – швидко, дешево й без зайвих хімікатів.
Є поверхні та матеріали, для яких ці засоби не підходять. І тут важливо знати межу, щоб замість чистоти не отримати зіпсований посуд, інформує 24 Канал з посиланням на wprost.
Що не можна чистити содою?
Харчова сода – це загальна назва неорганічної хімічної сполуки бікарбонату натрію. Вона вважається універсальним мийним засобом, особливо ефективним для видалення органічних забруднень, таких як жир та олія. Вона має антибактеріальні властивості й нейтралізує запахи. Однак бувають ситуації, коли харчова сода може завдати більше шкоди, ніж користі.
Як правильно почистити сковорідку
Харчова сода може спричинити окислення алюмінію, що, своєю чергою, призводить до потемніння поверхні. Тому не варто використовувати її для очищення алюмінієвих сковорідок. Замість цього скористайтеся мінеральною водою – це простий і дуже недорогий спосіб. Поставте пательню на плиту та залийте шипучою рідиною, покриваючи все дно, потім доведіть до кипіння. Вуглекислий газ, що виділяється під час цього процесу, ефективно видаляє залишки їжі з дна.
Чи можна налити оцет у сковорідку?
Оцет можна використовувати для очищення дна каструлі та сковорідок, пише inspiracje. Однак його не слід використовувати на емальованих поверхнях, оскільки він може зробити їх матовими, і до дна буде прилипати їжа. Краще обрати ніжніший засіб, наприклад лимонний сік – він м’яко видалить забруднення й не псує покриття.
