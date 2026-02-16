Не у березні: коли треба сіяти огірки на розсаду

Огірки є одними з найпопулярніших овочів, що вирощуються на грядках. Вони невибагливі до ґрунту, швидко ростуть та дають гарний урожай впродовж всього літа. Ключем до успіху є правильний вибір терміну посіву та належна підготовка рослин.

Для тих, хто хоче отримати якомога раніше урожай, варто розглянути можливість підготовки розсади вдома, пише Interia Kobieta.

Завдякі розсаді перші огірки можна зібрати на кілька тижнів раніше. Окрім того, рослини вирощені з розсади більш стійкі до коливань температури та менш схильні до хвороб.

Коли сіяти насіння огірків?

Дачникам радять підготувати насіння огірків, щоб вже у другій половині квітня посіяти їх у горщики, заповнені родючим та добре дренованим ґрунтом. Паростки з’являться вже через 5 – 10 днів, а для швидшого проростання насіння варто замочити у воді на добу.

Сіяти огірки в ґрунт набагато легше, але у такому випадку за ними треба більше слідкувати. Овочі дуже чутливі до холоду, тому ранній посів може призвести до гниття. У відкритий ґрунт потрібно висівати насіння у другій половині травня чи на початку червня, коли вже мине загроза заморозків, а температура перевищить 15°C.



Огірки спочатку треба посіяти в горщиках на розсаду / Фото Pexels

У ґрунті треба викопати лунки приблизно 2 сантиметри й помістити в кожну з них по 2 насіння. Коли сіянці проростуть – слабший треба видалити. Між рослинами варто залишати відстань 10 – 15 сантиметрів, щоб дати їм простір для кращого росту.

Карликові сорти огірків, що вирощуються на опорах, можна садити в контейнерах на балконах чи терасах. У теплому місці горщики слід тримати до середини травня.

Готову розсаду пересаджують у ґрунт в другій половині травня. Проте їх спочатку треба підготувати до зовнішніх умов. Впродовж тижня їх виставляють на свіже повітря – спочатку на годину, а потім щодня довше.

Розсада таким чином краще переносить прохолодні ночі, вітер та сонце. У результаті вона швидше вкорінюється та енергійно росте. Саме правильний час посіву на початку сезону здатен забезпечити багатий урожай.

Які сорти огірків варто обирати?

Ранньостиглий гібрид "Акорд F1" підходить для відкритого ґрунту і теплиць, дає урожай через 40 днів, має стійкість до захворювань, пише NV. Сорти "Герман F1", "Кураж F1", "Зозуля F1" та "Квітневий F1" відомі високою врожайністю, стійкістю до хвороб і підходять для різних способів обробки огірків.

Які ще поради варто знати?