Папір зберігається у рулоні, тому навіть після розгортання знову хоче скрутитися, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Щоб краї загиналися, а папір лежав рівно у формі, варто скористатися простим лайфхаком.

Читайте також Від вина до яєць: 7 неймовірних продуктів, які можна заморожувати

Як приборкати пергаментний папір?

Найпростіше, що можна зробити – зім’яти папір у кульку. Така дія зруйнує заводську структуру, тож він стане м’яким та без проблем ляже на деко. Для кращого результату, папір можна зім’яти й промити під холодною водою, а тоді трішки відтиснути.

До речі, знайти пергаментний папір та фольгу за найкращими цінами можна на Prom. А ще побутові прилади, органайзери і купу всього для кухні. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Вологий папір добре приляже до форми та не буде рухатися. Фахівці кажуть, що такий папір менше підгорає та краще зберігає деко. Такий метод підходить для запікання овочів, риби, курки чи картоплі, які виділяють багато соку та жиру. Саме вологий папір допомагає зберегти соковитість та запобігає прилипанню.



Пергамент варто трохи зминати / Фото Freepik

А от для тортів, печива чи будь-якої іншої випічки, краще використовувати сухий чи трішки зім’ятий папір, щоб зайва волога не зіпсувала текстуру тіста.

Кілька секунд на простий трюк допоможуть деку залишатися чистим, а жир та сік залишиться на папері. Завдяки такому лайфхаку вдасться зекономити час на митті посуду.

До слова, кавова гуща може використовуватись для очищення дека, каструль і сковорідок, її зерниста структура допомагає видалити бруд без пошкодження покриття, пише Better Homes & Gardens.

Які ще є корисні поради?