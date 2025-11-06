Нізащо не робіть цього з "тещиним язиком": рослина загине за лічені місяці

Зміїна рослина – це дуже популярний вибір кімнатної рослини для квартири. Та попри те, що "тещин язик" відносно простий у догляді, все ж є кілька речей, які не варто робити з рослиною, аби не нашкодити їй.

Зміїні рослини, або ж, як їх ще називають, "тещин язик" – це неймовірно посухостійкі рослини, що можуть тижнями обходитися без води, а також жити за умов низького та середнього освітлення, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Що не можна робити з сансев'єрією?

Зміїна рослина досить невибаглива до освітлення, але все ж в умовах дуже слабкого світла вона не буде рости. А ось прямі сонячні промені можуть бути навіть небезпечнішими – якщо постійно залишати рослину під ними, в неї може обгоріти та опасти листя.

Що ж до ґрунту, сансев'єрії зовсім не підходять ґрунтові суміші з високим вмістом торфу – вони можуть утримувати надто багато води, і рослина почне швидко гнити. Натомість краще обрати пухкі, добре дреновані суміші. Також гарно ростиме зміїна рослина у піщаному ґрунті для кактусів.

Небезпечним для сансев'єрії може бути також надмірний полив – дуже часто підливати її потрібно тільки раз на місяць, і якщо робити це частіше, це може призвести до гниття коренів та всієї рослини. А ось недостатня кількість поливу менш згубна – та якщо ви помітили, що листя стало ламким та сухим, негайно полийте рослину, пише Gardeners World.

Але саме надмірний полив – це найшвидший спосіб знищити зміїну рослину. Дуже часто пожовтіння листя – це ознака не відсутності поливу, а саме його надмірної кількості.

