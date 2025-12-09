Ідеальний догляд за грошовим деревом: воно викидатиме нове листя щотижня
- Грошове дерево потребує непрямого сонячного світла, добре дренованого ґрунту, і поливу раз на 1-2 тижні.
- Підгодовувати рослину потрібно раз на місяць навесні та влітку, а температура для росту повинна бути від 15 до 24 градусів.
Грошове дерево – це майже обов'язковий атрибут будь-якої оселі. І така популярна ця рослина саме через те, що вона дуже проста в догляді.
Попри те, що грошове дерево – це досить витривала рослина, все ж є кілька хитрощів, які слід знати квітникарям для найкращого росту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Як доглядати за грошовим деревом?
Грошове дерево – це одна з найбільш невибагливих рослин, що можна поставити вдома, і саме це робить його чудовим варіантом для початківців. Тож не варто перейматися щодо того, чи варто купувати цю рослину та приносити її до квартири. Втім, кількох простих правил все ж краще дотримуватися.
Освітлення
Кімнатні грошові дерева потребують непрямого та яскравого сонячного світла – найкраще поставити вазон біля вікна. Рослина може вижити навіть під слабким освітленням та під люмінесцентними лампами, якщо подбати про інші аспекти догляду. Єдине, чого варто справді уникати – це прямі сонячні промені, які можуть залишити опіки на листі.
Ґрунт та вода
Грошові дерева найкраще ростуть у добре дренованій ґрунтовій суміші, тож під час посадки та пересадки рослини точно не варто забувати про дренаж. У приміщеннях грошові дерева не люблять надлишку води, і краще переносять посуху, а не зайвий полив.
Поливати грошове дерево потрібно раз на 1 – 2 тижні, або ж коли ви помітили, що ґрунт просохнув приблизно на 75%. Але під час поливу лийте воду, аж поки вона не почне витікати з дренажних отворів горщика.
Підживлення
Підгодовувати грошове дерево потрібно тільки навесні та влітку, і робити це достатньо всього раз на місяць. Добриво для кімнатних рослин потрібно вполовину розводити водою.
Втім, якщо рослині не вистачає поживних речовин, підживлення взимку і восени можна проводити кожні два місяці, пише The Spruce.
Температура й вологість
Найкраще ростуть грошові дерева за температури від 15 до 24 градусів. Рослини добре почувають себе за середньої вологості, але вища вологість піде їм на користь, тож не забувайте обприскувати вазони час від часу.
Особливо важливо це взимку, коли повітря в оселі досить сухе.
Що ще потрібно знати про догляд за кімнатними рослинами?
