Перестанете користуватися сушарками для рук: чому від них більше шкоди, ніж користі

Чисті руки – найкращий спосіб захиститися від мікробів, однак лише одиниці знають, що сушіння рук у громадських туалетах зовсім не забезпечить стерильності. Коли ми сушимо руки, то можемо отримати зворотній ефект.

Виявляється, що сушіння рук спеціально розробленим девайсом може лише погіршити ситуацію, пише 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

Чому не варто сушити руки в сушарці?

Міф №1 – сушарка знищує мікроби

Багато моделей сушарок розносять мікроби у повітрі. Струменеві сушарки піднімають мікроби з повітря та поверхонь й розсіюють їх навколо. У дослідах, де люди мили руки та сушили їх різними способами, саме струменеві сушарки залишали на руках та одязі більше мікробів, ніж після використання паперового рушника.



У туалеті краще використовувати паперові рушнички / Фото Getty Images

Міф №2 – струменеві сушарки гігієнічніші за теплові

Такі сушарки розносять мікроби ще активніше. Причиною є їхній шквальний горизонтальний потік, який здуває воду разом з мікробами.

Міф №3 – сушарки чистіші, бо не потребують дотику

Насправді гігієнічнішим варіантом є паперові рушники. Вони швидко висушують руки, забезпечують легке тертя та не розносять частинки по приміщенню.

У громадському туалеті краще скористатися паперовими рушниками, якщо вони є. Якщо ж доступна лише сушарка, то після висушування рук, краще додатково скористатися ще й антисептиком.

Як правильно мити руки?

Намочіть руки чистою теплою чи холодною водою, нанесіть мило й добре спіньте. Промийте тильний бік рук, між пальцями та під нігтями. Рекомендовано мити їх щонайменше 20 секунд, а тоді ретельно змити.

Антисептик є хорошим варіантом, але слід розуміти, що він не видаляє увесь бруд з рук та не вбиває всі типи мікробів.

До речі, якщо вода повільно лиється з раковини, то цю проблему можна виправати, пише Real Simple. Для прочищення зливу раковини потрібно використовувати харчову соду та розчин дистильованого білого оцту, після чого промити гарячою водою. Якщо після очищення все ще відчувається запах, можливо, потрібно почистити або замінити сифон під раковиною.

