Чому зимова куртка не тримає тепло: як виправити ситуацію
- Куртка може не тримати тепло через втрату об’єму утеплювача або неправильне прання, що можна виправити правильним сушінням та відновленням об’єму.
- Важливо звернути увагу на манжети, комір та нижній край куртки, а також вибрати правильну підкладку та забезпечити повне висихання після прання.
Якщо в куртці холодно – це проблема, яку обов’язково варто вирішити, адже зима ще триватиме не один місяць. Таке трапляється після кількох сезонів носіння або через неправильне прання.
У більшості випадків куртку не потрібно міняти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Szyciezkagi. Є кілька практичних рішень, які дозволяють зробити її теплішою без серйозних витрат та походу до магазину.
Цікаво Чому вдома кава не смакує як у кав’ярні: баристи додають цей інгредієнт у напій
Чи можливо зробити куртку теплішою?
Найважливіше, що потрібно знати про куртку, – саме повітря всередині утеплювача забезпечує тепло та комфорт. Якщо куртка злежалася чи втратила об’єм, тепло не затримується, і в ній швидко стає холодно. У такому випадку допомагає правильне прання і сушіння з відновленням об’єму.
Один секрет – і куртка знову гріє / Фото Unsplash
Також варто звернути увагу на манжети, комір та нижній край куртки. Якщо там задуває, вона здається холодною незалежно від наповнювача. Тут може зарадити шарф чи манжети на рукавах.
Куртки з гладкою синтетичною підкладкою гірше тримають тепло, ніж ті, де є фліс або м’яка текстура. Якщо модель дозволяє, іноді додають знімну жилетку або тонкий внутрішній шар.
Навіть найтепліша куртка не гріє, якщо вона волога. Сніг, дощ і конденсат усередині зводять утеплення нанівець. Саме тому правильне сушіння критично важливе.
Як сушити куртку?
Щоб куртка довго зберігала форму та тепло, її варто сушити повільно та рівномірно, пише Denley. Це не варто робити на батареї або під прямим гарячим повітрям.
Найкращий вибір – добре провітрюване приміщення. Також куртку варто періодично струшувати, щоб наповнювач не збивався. Важливо дати їй висохнути до кінця. Навіть легка волога всередині зменшує теплоізоляцію.
Які поради стануть у пригоді?
- Достатньо одного інгредієнта, щоб кава смакувала так само як у кавʼярні.
- А при купівлі мандаринок обовʼязково звертайте увагу на їхню вагу.
Часті питання
Чому важливо зберігати об'єм куртки для тепла?
Об'єм куртки важливий, оскільки саме повітря всередині утеплювача забезпечує тепло та комфорт. Якщо куртка злежалася чи втратила об’єм, тепло не затримується, і в ній швидко стає холодно.
Як правильно сушити куртку, щоб вона зберігала тепло?
Куртку варто сушити повільно та рівномірно в добре провітрюваному приміщенні, періодично струшуючи, щоб наповнювач не збивався. Це не варто робити на батареї або під прямим гарячим повітрям.
Які аспекти дизайну куртки впливають на її здатність тримати тепло?
Манжети, комір та нижній край куртки повинні бути добре захищені від вітру. Куртки з флісовою або м’якою текстурою підкладки краще тримають тепло, ніж з гладкою синтетичною підкладкою. Додаткові шари, такі як знімна жилетка, також можуть покращити теплоізоляцію.