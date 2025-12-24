Дерев'яні шафи стануть наче нові: ось єдиний засіб, яким їх можна чистити

Чищення дерев'яних шаф – це завдання з зірочкою для більшості людей. Адже використовувати на цьому матеріалі можна далеко не всі засоби, аби не пошкодити його.

Перше, чим ніколи не можна чистити дерево – це великою кількістю води. Цей найпростіший засіб, що допомагає під час миття будь-якої іншої поверхні, у випадку з деревом може тільки нашкодити та деформувати його, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Чим можна чистити дерево?

У вас у вітальні, спальні та кухні стоять старі дерев'яні шафи, що вже кілька разів змінювали свій колір через бруд? Не біда – і зовсім необов'язково поспішати купувати нові, адже кілька простих кроків допоможуть очистити дерево раз і назавжди.

Для цього знадобиться всього кілька елементарних засобів:

білий оцет;

мийний засіб для посуду;

пляшка з розпилювачем;

пилосос.

Перед тим як розпочинати, перевірте, чи ваші шафи вкриті спеціальним шаром, що захищає деревину – адже сам собою цей матеріал має пористу поверхню і обов'язково потребує захисного покриття, що робить безпечним використання будь-яких засобів для чищення, пише The Spruce.

Якщо ви не впевнені, чи це покриття є, краще спершу спробувати протестувати засіб на прихованій ділянці.



Дерево можна почистити оцтом / Фото Pexels

Передусім потрібно спорожнити шафи та пропилососити всередині кожної полиці. Після цього змішайте рівні частини теплої води та оцту у пляшці з розпилювачем та додайте туди кілька крапель засобу для миття посуду, аби видалити увесь жир, що міг накопичитися на дверцятах і стінках.

Обприскайте шафу ззовні та залиште розчин на кілька хвилин – після цього протріть його серветкою з мікрофібри. Тоді повторіть ті самі кроки зсередини дверей. Обов'язково після чищення протріть усю шафу сухою тканиною, аби не допустити деформації чи розширення деревини.

Як позбутися стійких плям?

Якщо ви часто користуєтеся кухнею, тоді на ваших дерев'яних шафах навіть після чищення можуть залишитися стійкі плями, позбутися яких зовсім непросто. Втім, зовсім не неможливо. У такому випадку слід вже скористатися побутовою хімією – нанесіть засіб для чищення дерева на пляму та потріть нейлоновою щіткою, аби позбутися застарілих і стійких забруднень.

Змийте засіб невеликою кількістю холодної води, аби видалити залишки, а тоді витріть насухо серветкою з мікрофібри.

