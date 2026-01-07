Забудьте про сіль та пісок: ось чим треба посипати доріжки в ожеледицю

Зимова заметіль красиво виглядає лише з вікна, а от пішоходам не завжди комфортно в таку погоду, оскільки треба бути дуже обережними, щоб не посковзнутися й не впасти. Фахівці розповіли, чим треба посипати доріжки задля безпеки.

Більшість людей звикли посипати льодяні доріжки сіллю та піском, однак їх не радять часто використовувати, бо вони руйнують тротуарну плитку чи штучний камінь, пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila.

Фахівці склали список інших альтернатив, які не псують бетон та асфальт й не сушать лапки собак, тому вони набагато безпечніші для дому.

Чим посипати доріжки в ожеледиці?

Деревна зола

Якщо у вас є камін чи піч, то деревна зола може стати гарним варіантом для посипання доріжок. У ній міститься калій, який сприяє таненню льоду й покращує зчеплення з поверхнею, зменшуючи ризик падіння. Однак суттєвий мінус – це бруд, бо зола легко чіпляється до взуття.

Кавова гуща

Залишки кави підійдуть не лише для компосту. У гущі міститься азот, який знижує температуру плавлення льоду. Темний колір поглинає сонячне тепло краще, ніж білий сніг, прискорюючи танення. Такий варіант ідеально підійде для невеликих ділянок біля дому.

Добриво

Більшість про нього навіть не здогадувалися, але звичайне мінеральне добриво ідеально підійде для посипання ожеледиці. Підходять суміші з високим вмістом азоту. Компоненти з сульфатом амонію, сечовини чи хлориду калію мають схожу дію до солі, але є менш агресивними.



Ожеледиці легко позбутися / Фото Pexels

Оцет

Оцтова кислота знижує температуру замерзання льоду. Оцет треба розвести з гарячою водою в однаковій пропорції. Тоді такий розчин розм’якшить щільний лід, тож його буде набагато легше прибрати лопатою.

Спиртовий розчин

Для боротьби з ожеледицею підійде ізопропіловий спирт. Потрібно пляшку спирту змішати з чайною ложкою концентрованого мийного засобу та кількома галонами гарячої води. Розчин ефективно розтопить лід, а надлишок води після застосування слід акуратно прибрати лопатою.

Як зігрітися в холод вдома?

Щоб зігрітися в холодну погоду, можна використовувати тепло від гарячого душу чи постелити килими на підлогу з плитки, пише Cielo WiGle. Також фахівці радять герметизувати вікна, блокувати протяги та використовуйте багатошаровий одяг для збереження тепла в приміщенні.

Також тепло в оселі буде під час приготування їжі в духовці. Під час нагрівання духовка наповнює кухню теплом. Відчиніть двері, щоб тепло поширилося по всіх кімнатах, а після приготування їжі – залишіть дверцята відчиненими.

Як ще зберегти тепло?