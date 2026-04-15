Полуниця виросте великою і соковитою: закопайте в ґрунт одне добриво

Навесні полуниця потребує азоту набагато більше, ніж більшість інших садових рослин. Забезпечити їй процвітання можна в доволі простий спосіб. Достатньо лише підживити добривом, який має помітний вплив на її ріст.

Важливою поживною речовиною для полуниці є азот, оскільки він сприяє росту листя, а це є особливо важливим для кущів полуниці у квітні, пише Express.

Чому азот для полуниці настільки важливий?

Якщо полуниці буде не вистачати азоту, то вона дасть слабкі та кволі стебла, які не будуть достатньо міцними, щоб давати великі та соковиті ягоди.

Експертка Саллі Філліпс розповіла, що додати азот можна в досить нестандартний природний підхід, щоб стимулювати ріст полуниці. За її словами, азот можна додати у вигляді овечої вовни чи вовняних гранул.

Азот природним чином міститься в овечій вовні та потрапляє в ґрунт у міру її компостування, забезпечуючи високий та міцний ріст вашої полуниці,

– додала експертка.

Виявляється, що подрібнена овеча вовна багата на азот, який поступово розкладається. У результаті полуниця отримуватиме добриво впродовж усієї весни.

Азот не лише допоможе полуниці розвинути товстіші стебла, але й призведе до збільшення плодів.



Азот корисно впливає на ріст полуниці / Фото Pexels

Овеча вовна утримує вологу, тож підтримуватиме вологість ґрунту й зменшить випаровування, забезпечуючи зволоження культури в теплу погоду. У вовні міститься ланонін – натуральна олія, яка відлякує слимаків.

Шкідники перестануть атакувати рослини, оскільки не зможуть повзати по воскоподібній речовині, яка висушує їхні тіла.

Вовняні гранули продаються у садових центрах, або ж їх можна придбати онлайн. Також надлишки вовни можуть продавати, оскільки саме зараз сезон стрижки.

Придбати добрива для полуниці можна на Prom. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про підживлення – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Вовну необхідно розділити на дрібні шматочки, щоб було легше розпушити й запобігти злипанню. Тоді треба розкинути тонким шаром навколо полуниці. Вовна дуже щільна, тому її справді потрібно лише трішки.

Для кращого результату вовну змішайте з верхнім шаром ґрунту, а тоді полийте полуницю, щоб влітку вона була великою і смачною.

Додатково для кращого росту полуницю слід підживлювати дріжджами та яблучним оцтом для кращого росту, пише Interia Kobieta. Дріжджі сприяють розвитку кореневої системи та зміцнюють кущі, тому полуниця може рости активніше й формувати міцне листя. Якщо підживити полуницю яблучним оцтом, то ягоди виростуть більш ароматними та солодкими.

