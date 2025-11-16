Затуплена терка знову стане гостра: потрібні три домашні засоби за копійки

З часом кухонна терка може втратити гостроту, тому натирати сир, моркву чи яблука стає важче через докладання зусиль. Є кілька безпечних способів, які дозволять повернути гостроту без використання спеціальних інструментів.

Щоб відновити терку, знадобляться прості побутові предменти, які знайдуться в кожному домі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм This Old Baker.

Чим відновити гостроту терки?

Алюмінієва фольга

Завдяки фользі можна швидко повернути гостроту. Потрібно шматочком провести кілька разів по краях терки. Фольга працює як абразив, тож очищує метал від мікрозабруднень й підточує зубці. Після кількох рухів терка стане гострішою.

Наждачний папір

Для сильно затупленої терки варто скористатися дрібнозернистим наждачним папером. Ним потрібно акуратно пройтися по робочій поверхні, особливо там, де є маленькі зубці.

Керамічна чашка

Ефективним інструментом є звичайна керамічна чашка. Шорстке нижнє кільце працює як мікроточилка. Потрібно провести нею по краях терки кілька разів. Кераміка допоможе прибрати дрібні задирки та оновити метал.

Щоб терка залишалася гострою якомога довше, її рекомендовано мити одразу після використання й не залишати у вологому середовищі. Саме залишки їжі та іржа призводять до потьмянілості метал й притуплюють зубці.

Як заточити терку: дивіться відео

Якщо терка ще в хорошому стані, але потребує лише загострення, то нею можна користуватися, але є такі кухонні предмети, яких варто позбутися, пише Martha Stewart.

На кухні слід замінювати зношені дерев'яні ложки, брудні губки, іржаві дека для запікання, старі консервні ножі та подряпані обробні дошки через їх небезпеку для здоров'я. Губки для миття посуду є розсадниками бактерій і повинні замінюватися кожні 2-3 тижні, навіть якщо їх дезінфікують у мікрохвильовці.

