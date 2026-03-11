Ось чим кропити рослини ранньою весною: проста обробка врятує урожай

Городники в березні вже починають активний догляд за своїми ділянками. На початку весни рекомендовано не лише висаджувати дерева, кущі та овочеві культури, але й обробляти рослини, щоб захистити їх від шкідників та хвороб.

Одним з найвідоміших засобів для боротьби з грибковими захворюваннями вважається бордоська суміш, пишуть "Вікна".

Читайте також Чим підживити розсаду помідорів і перців: плоди почнуть скажено рости

Що таке бордоська суміш?

Бордоська суміш – це фунгіцидний препарат, який застосовують для захисту рослин від грибкових інфекцій. Засіб отримав назву від французького міста Бордо, де його вперше почали використовувати понад 100 років тому.

Основними складниками суміші є мідь та вапно, які разом ефективно допомагають боротися з грибковими ураженнями садових та городніх культур, а також квітів.

Найчастіше бордоську суміш застосовують проти різних грибкових і бактеріальних захворювань рослин. Вона допомагає в боротьбі з паршею яблуні та груші, плодовою гниллю, фітосторозом помідорів та огірків, а також з плямистістю кісточкових культур.

Як приготувати бордоську суміш?

Для приготування суміші знадобиться вода, мідний купорос та вапно. Під час роботи важливо використовувати гумові рукавиці. Спочатку треба підготувати 10 літрів води та 2 відра, наливши у кожне по 5 літрів. В одному відрі треба розчинити 100 грамів мідного купоросу, а в іншому – 100 грамів вапна.

Після цього розчин міцного купоросу повільно вливають у розчин вапна, постійно помішуючи дерев’яною палицею. Важливо все зробити саме так, бо інакше можуть утворитися великі частинки, а суміш стане нестабільною.

Правильно приготована бордоська суміш має блакитний колір і слизьку консистенцію. Якщо ж рідина набуває зеленуватого відтінку, то це означає, що в ній багато мідного купоросу, що може викликати опіки на листі та плодах.

Якість розчину можна перевірити за допомогою звичайного цвяха. Якщо після занурення метал не вкривається нальотом, то суміш приготовлена правильно. Та якщо на ньому з’явилися крупинки, то це свідчить про надлишок мідного купоросу, тому до розчину треба додавати вапняне молоко.

Змішувати розчин купоросу й вапняне молоко можна лише після того, як вони охолонуть. Фахівці також радять не зберігати бордоську суміш довше, ніж добу, бо з часом вона починає втрачати свої властивості.

Який результат дає бордоська суміш: дивіться відео

За словами садівників, бордоською сумішшю варто обприскувати яблуні та груші, щоб запобігти парші та плодовій гнилі, пише "Земляк". Також важливо обробляти кісточкові дерева – вишню, черешню, сливу та аличу, щоб захистити їх від плямистості листя.

Для персика обприскування суміші є дуже важливим в боротьбі з кучерявістю листя. Ягідним кущам (смородині, аґрусу та малині) бордоська рідина допомагає запобігти розвитку антракнозу та різних видів іржі. Препарат також застосовують і на виноградниках. Він допомагає продовжити профілактику таких захворювань, як антракноз.

Які ще секрети варто знати дачникам?