Ось чим кропити рослини ранньою весною: проста обробка врятує урожай
- Бордоська суміш – це фунгіцидний препарат для захисту рослин від грибкових інфекцій, основними компонентами якого є мідь та вапно.
- Її використовують для боротьби з паршею, плодовою гниллю, фітосторозом та плямистістю листя на різних культурах, таких як яблуні, груші, персики, вишні, смородина та виноград.
Городники в березні вже починають активний догляд за своїми ділянками. На початку весни рекомендовано не лише висаджувати дерева, кущі та овочеві культури, але й обробляти рослини, щоб захистити їх від шкідників та хвороб.
Одним з найвідоміших засобів для боротьби з грибковими захворюваннями вважається бордоська суміш, пишуть "Вікна".
Читайте також Чим підживити розсаду помідорів і перців: плоди почнуть скажено рости
Що таке бордоська суміш?
Бордоська суміш – це фунгіцидний препарат, який застосовують для захисту рослин від грибкових інфекцій. Засіб отримав назву від французького міста Бордо, де його вперше почали використовувати понад 100 років тому.
Основними складниками суміші є мідь та вапно, які разом ефективно допомагають боротися з грибковими ураженнями садових та городніх культур, а також квітів.
Найчастіше бордоську суміш застосовують проти різних грибкових і бактеріальних захворювань рослин. Вона допомагає в боротьбі з паршею яблуні та груші, плодовою гниллю, фітосторозом помідорів та огірків, а також з плямистістю кісточкових культур.
Як приготувати бордоську суміш?
Для приготування суміші знадобиться вода, мідний купорос та вапно. Під час роботи важливо використовувати гумові рукавиці. Спочатку треба підготувати 10 літрів води та 2 відра, наливши у кожне по 5 літрів. В одному відрі треба розчинити 100 грамів мідного купоросу, а в іншому – 100 грамів вапна.
Після цього розчин міцного купоросу повільно вливають у розчин вапна, постійно помішуючи дерев’яною палицею. Важливо все зробити саме так, бо інакше можуть утворитися великі частинки, а суміш стане нестабільною.
Правильно приготована бордоська суміш має блакитний колір і слизьку консистенцію. Якщо ж рідина набуває зеленуватого відтінку, то це означає, що в ній багато мідного купоросу, що може викликати опіки на листі та плодах.
Якість розчину можна перевірити за допомогою звичайного цвяха. Якщо після занурення метал не вкривається нальотом, то суміш приготовлена правильно. Та якщо на ньому з’явилися крупинки, то це свідчить про надлишок мідного купоросу, тому до розчину треба додавати вапняне молоко.
Змішувати розчин купоросу й вапняне молоко можна лише після того, як вони охолонуть. Фахівці також радять не зберігати бордоську суміш довше, ніж добу, бо з часом вона починає втрачати свої властивості.
Який результат дає бордоська суміш: дивіться відео
За словами садівників, бордоською сумішшю варто обприскувати яблуні та груші, щоб запобігти парші та плодовій гнилі, пише "Земляк". Також важливо обробляти кісточкові дерева – вишню, черешню, сливу та аличу, щоб захистити їх від плямистості листя.
Для персика обприскування суміші є дуже важливим в боротьбі з кучерявістю листя. Ягідним кущам (смородині, аґрусу та малині) бордоська рідина допомагає запобігти розвитку антракнозу та різних видів іржі. Препарат також застосовують і на виноградниках. Він допомагає продовжити профілактику таких захворювань, як антракноз.
Які ще секрети варто знати дачникам?
На початку березня полуницю варто очистити від старого листя, перевірити стан рослин після зими та підживити гранульованими добривами, зокрема фосфорними та калійними.
Весняний догляд винограду включає обрізку, захист від хвороб і шкідників, підживлення мінерально-азотним комплексом, а також розширення виноградника в травні.
Часті питання
Що таке бордоська суміш і для чого вона використовується?
Бордоська суміш — це фунгіцидний препарат, який застосовують для захисту рослин від грибкових інфекцій. Її використовують для боротьби з паршею яблуні та груші, плодовою гниллю, фітосторозом помідорів та огірків, а також з плямистістю кісточкових культур.
Як правильно приготувати бордоську суміш?
Для приготування бордоської суміші потрібно розчинити 100 грамів мідного купоросу в 5 літрах води в одному відрі та 100 грамів вапна в 5 літрах води в іншому відрі. Потім розчин мідного купоросу повільно вливають у розчин вапна, постійно помішуючи дерев’яною палицею. Суміш має бути блакитного кольору і слизької консистенції.
Які особливості застосування бордоської суміші на різних рослинах?
Бордоською сумішшю обприскують яблуні та груші для запобігання парші та плодовій гнилі. Вона також важлива для обробки кісточкових дерев — вишні, черешні, сливи та аличі — щоб захистити їх від плямистості листя. Для персика суміш допомагає в боротьбі з кучерявістю листя, а для ягідних кущів — запобігає розвитку антракнозу та різних видів іржі.