Не лише у лікарні: топ геніальних ідей, як можна використати бахіли вдома

Бахіли, які ми звикли бачити у лікарнях або клініках, можуть стати справжньою знахідкою для домашнього побуту. Досвідчені господині поділилися лайфхаками, як ця дрібниця може полегшити щоденні справи і захистити речі від бруду.

Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на видання nfront.org.ua.

Як можна використати бахіли вдома?

Замість харчової плівки

Чисті бахіли чудово підходять для накриття посуду. Якщо залишився салат, гарнір чи соус, просто натягніть бахілу на тарілку або миску. Їжа не обвітрюється, запахи не змішуються, а холодильник залишається чистим.

Захист від пилу

Бахіли можна надягати на вази, настільні лампи, дрібну кухонну техніку, якою користуєтеся рідко. Це ефективно захищає речі від пилу, особливо у важкодоступних місцях.

Догляд за тваринами

Власники котів і собак знають, як важко підтримувати чистоту під час чищення лотка чи обробки лап. Бахіли можна одягати на руки або лапи тварин, щоб не бруднити шкіру та взуття.

Зверніть увагу! Бахіли можна використовувати тимчасово, але слід дуже уважно стежити за тим, щоб тварині не було боляче або дискомфортно. У зоомагазинах є спеціальні чохли для лап для собак.

Лайфхак під час ремонту

При фарбуванні стін використовуйте бахілу для захисту банок із фарбою. Краплі залишаться всередині поліетилену, а підлога та стіни залишаться чистими.

Органайзер для дрібниць

Бахіли стануть у пригоді для зберігання ґудзиків, шпильок, цвяхів та інших дрібних речей. Вони зберігають порядок і не дозволяють речам змішуватися.

Парниковий ефект для розсади

Натягніть бахілу на стаканчик або горщик із насінням – створиться вологий мікроклімат, що прискорює проростання перших паростків.



Як використовувати бахіли / Фото із соцмереж

Домашнє спа для рук і ніг

Бахіли можна використовувати для косметичних процедур. Нанесіть крем на стопи або кисті, надіньте бахіли, а зверху теплі шкарпетки. Шкіра розігріється, пори відкриються, і догляд буде ефективнішим.

Як ви бачите, бахіли – це не просто медичний аксесуар, а універсальний помічник у домі. Запасіться ними, і вони обов'язково знадобляться у багатьох щоденних ситуаціях.

Які ще є лайфхаки для вашого дому?

Видання The Kitchn про такі надійні засоби:

Кавова гуща: Висушена кавова гуща – це відмінний природний поглинач запахів. Помістіть її у невеликий відкритий контейнер або баночку і поставте у холодильник, шафу чи ванну кімнату. Кавові часточки зв'язують молекули неприємних запахів, наприклад, від продуктів, сміття чи тварин, і повітря стає свіжішим.

Ефірні олії: Ефірні олії – природний і безпечний спосіб освіжити повітря вдома. Достатньо кількох крапель на ватний диск, який можна поставити у кімнаті, або в аромалампу, щоб аромат поступово розповсюджувався.

