Як швидко розморозити авто від льоду: 5 найкращих трюків

У холодну пору року з автомобілем виникає чимало проблем, особливо у сильні морози. Якщо автомобіль вкритий льодом, двірники прилипли до скла, а замок замерз – дізнайтеся лайфхаки, які допоможуть врятувати від паніки в такий момент.

Досвідчені водії вже знають, як діяти під час прикрої зимової погоди, та часом навіть і вони можуть розгубитися, пише Woman’s World. Саме тому варто дізнатися кілька хитрощів всім, хто керує автомобілем.

Які є зимові лайфхаки для водіїв?

Швидке розморожування шкарпетками

Щоб запобігти замерзанню щіток склоочисника, потрібно тримати пару шкарпеток у машині накривати ними на ніч щітки. Завдяки шкарпеткам, гума не прилипне до льоду, тож під час розморожування вдасться уникнути сколів чи подряпин.

Очищення фар зубною пастою

Взимку через бруд на дорогах, фари автомобіля можуть стати каламутними. Для їхнього очищення не потрібно навіть спеціальних засобів. Достатньо лише трішки зубної пасти нанести на м’яку тканину й потерти нею фари, які миттєво стануть чистими.



Фари можна відчистити зубною пастою / Фото Pexels

Очищення лобового скла шпателем

Якщо шкребка для відчищення льоду з лобового скла немає, тоді можна використати пластиковий шпатель. Він може підняти тонкий лід, не дряпаючи скло.

Котячий наповнювач у багажнику

Шини можуть пробуксовувати на дорогах з ожеледицею, тому в багажнику взимку варто з собою возити упаковку котячого наповнювача у вигляді піску. Під час застрягання потрібно лише трохи посипати наповнювача навколо основи шини, щоб створити зчеплення. Цим простим трюком користуються багато водіїв.

Дезінфікуючий засіб для рук проти замерзлих замків

Якщо в морозний день складно повернути ключ від машини в замку, тоді треба нанести невелику кількість дезінфікуючого засобу на замок. Спирт нагріє внутрішню частину замків досить швидко. Важливо лише залишки засобу одразу витерти, щоб захистити фарбу.

Як зробити домашній омивач для скла?

Для виготовлення домашньої рідини для омивання скла потрібно змішати 1 літр води, 125 мілілітрів медичного спирту та додати 1 чайну ложку засобу для миття посуду, пише Express. Альтернативний рецепт без спирту включає дистильовану воду та засіб для миття вікон, що не утворює багато піни.

Які цікаві поради варто знати?