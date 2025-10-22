Як виявити зміїну нору на власному подвір'ї: ознака, на яку треба звернути увагу
- Змії оселяються в норах круглої чи овальної форми, які були викопані й покинуті іншими тваринами, такими як полівки чи миші.
- Щоб запобігти появі змій на ділянці, потрібно тримати подвір’я в чистоті, очищувати зарослі й уникати залишення скошеної трави.
Навіть на приватній ділянці можуть оселятися змії. Якщо ви запідозрили дірку неподалік дому, то спочатку потрібно зробити певне порівняння, щоб визначити, чи точно вона належить плазунам.
Змії не здатні рити нори, тому вони оселяються в проходах, які викопали й покинули інші тварини, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.
Читайте також Їжаки оселяться у вашому саду в жовтні: ось що потрібно зробити
Як виглядає зміїна нора?
Змії селяться в норах круглої чи овальної форми. Найчастіше вони обирають для себе колишні «домівки» полівок чи мишей. Щоб зрозуміти, що на вашій ділянці безпечно – потрібно оглянути територію. Якщо вона чиста, тоді не варто хвилюватися, але якщо неподалік побачите викинуті зміїні шкіри чи зміїний послід, тоді й варто бити на сполох.
Приклад зміїної нори / Фото Вікіпедія
Якщо ж у нірці помітні ознаки копання й свіжі купки ґрунту, то це буде ознакою, що там живуть саме гризуни. Активна нора гризунів помітна завдяки подрібненому паперу, пластику, тканині чи соломі, яку вони використовують для будівництва.
Чому змії оселяються на подвір’ї?
Плазуни харчуються гризунами та комахами, тому якщо на вашій ділянці є багато мишей, то змій це місце буде приваблювати.
Окрім того, вони люблять захаращені місця, де можна сховатися, тому купи листя, камені, заросла рослинність й безлад – є найкращими місцями для них.
А ще стояча вода й вологі ділянки приваблюють змій тим, що в на таких ділянках їм вдається знайти черв’яків та іншу здобич. На ділянці найчастіше може зустрітися неотруйний вуж звичайний чи гадюка, укус якої вже може бути небезпечним.
Що робити зі зміїною норою?
Якщо змій не провокувати, то вони не завдадуть ніякої шкоди, оскільки їхня ціль – це гризуни й садові шкідники. Втім, чимало людей бояться плазунів, тому отвір можна засипати ґрунтом чи заблокувати вхід каменем, шматком мішковини чи дротяною сіткою. Але змії зараз впали в сплячку, тому краще їх не турбувати до весни.
Щоб запобігти появі змій на власній ділянці, потрібно тримати подвір’я та сад в чистоті. Не залишайте скошену траву, очищуйте зарослі ділянки й висаджуйте на подвір’ї рослини, які не люблять плазуни.
Змій дуже сильно відлякують певні запахи, тож з настанням весни на ділянці можна висадити кілька рослин, пише Homes and Gardens. До списку нестерпних рослин для плазунів входять чорнобривці, лаванда, розмарин, базилік та евкаліпт.
Чому з'являються мурахи у ванній?
Мурахи з'являються у ванній через вологу, запахи туалетних засобів та бруд.
Щоб позбутися мурах у ванній, слід загерметизувати тріщини та використовувати пастки-приманки або борну кислоту з цукром.
Часті питання
Як можна визначити наявність змій на ділянці?
Наявність змій на ділянці можна визначити за кількома ознаками. Якщо на території є викинуті зміїні шкіри чи зміїний послід, це може свідчити про присутність плазунів. Також варто звернути увагу на нори круглої чи овальної форми, особливо якщо вони розташовані в захаращених місцях. Якщо нори мають ознаки копання й свіжі купки ґрунту, це може вказувати на присутність гризунів, а не змій.
Які місця на подвір'ї приваблюють змій?
Змій приваблюють місця з великою кількістю гризунів та комах, а також захаращені ділянки з купами листя, камінням, зарослою рослинністю і безладом. Вологі ділянки зі стоячою водою також приваблюють змій, оскільки там є черв'яки та інша здобич.
Як можна запобігти появі змій на ділянці?
Щоб запобігти появі змій, важливо тримати подвір'я та сад в чистоті, – не залишати скошену траву, очищувати зарослі ділянки та висаджувати рослини, які не люблять плазуни. Крім того, отвори в норах можна засипати ґрунтом чи заблокувати вхід каменем або дротяною сіткою.