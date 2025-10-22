Як виявити зміїну нору на власному подвір'ї: ознака, на яку треба звернути увагу

Навіть на приватній ділянці можуть оселятися змії. Якщо ви запідозрили дірку неподалік дому, то спочатку потрібно зробити певне порівняння, щоб визначити, чи точно вона належить плазунам.

Змії не здатні рити нори, тому вони оселяються в проходах, які викопали й покинули інші тварини, пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Як виглядає зміїна нора?

Змії селяться в норах круглої чи овальної форми. Найчастіше вони обирають для себе колишні «домівки» полівок чи мишей. Щоб зрозуміти, що на вашій ділянці безпечно – потрібно оглянути територію. Якщо вона чиста, тоді не варто хвилюватися, але якщо неподалік побачите викинуті зміїні шкіри чи зміїний послід, тоді й варто бити на сполох.



Приклад зміїної нори / Фото Вікіпедія

Якщо ж у нірці помітні ознаки копання й свіжі купки ґрунту, то це буде ознакою, що там живуть саме гризуни. Активна нора гризунів помітна завдяки подрібненому паперу, пластику, тканині чи соломі, яку вони використовують для будівництва.

Чому змії оселяються на подвір’ї?

Плазуни харчуються гризунами та комахами, тому якщо на вашій ділянці є багато мишей, то змій це місце буде приваблювати.

Окрім того, вони люблять захаращені місця, де можна сховатися, тому купи листя, камені, заросла рослинність й безлад – є найкращими місцями для них.

А ще стояча вода й вологі ділянки приваблюють змій тим, що в на таких ділянках їм вдається знайти черв’яків та іншу здобич. На ділянці найчастіше може зустрітися неотруйний вуж звичайний чи гадюка, укус якої вже може бути небезпечним.

Що робити зі зміїною норою?

Якщо змій не провокувати, то вони не завдадуть ніякої шкоди, оскільки їхня ціль – це гризуни й садові шкідники. Втім, чимало людей бояться плазунів, тому отвір можна засипати ґрунтом чи заблокувати вхід каменем, шматком мішковини чи дротяною сіткою. Але змії зараз впали в сплячку, тому краще їх не турбувати до весни.

Щоб запобігти появі змій на власній ділянці, потрібно тримати подвір’я та сад в чистоті. Не залишайте скошену траву, очищуйте зарослі ділянки й висаджуйте на подвір’ї рослини, які не люблять плазуни.

Змій дуже сильно відлякують певні запахи, тож з настанням весни на ділянці можна висадити кілька рослин, пише Homes and Gardens. До списку нестерпних рослин для плазунів входять чорнобривці, лаванда, розмарин, базилік та евкаліпт.

