Господині запасаються овочами на зиму, а зелень ще влітку морозять, щоб використовувати взимку до страв. Втім, є кілька овочів, які залюбки можна вирощувати на підвіконні й завжди мати свіжі рослини під рукою.

Навіть для тих, хто ніколи не мав власного городу, вирощування овочів на підвіконні може стати цікавим хобі, пише 24 Канал з посиланням на Taste of Home.

Що можна вирощувати на підвіконні?

Зелена цибуля

Придбайте на базарі зелену цибулю, а білу частинку з корінням залишіть. Її потрібно помістити в ємність з водою та залишити на кілька тижнів. Після цього цибулю потрібно пересадити у вологу ґрунтову суміш. При зборі урожаю потрібно зрізати лише до лінії кореня, щоб цибуля відросла знову.

Редис

Навіть в осінню пору можна залюбки споживати салат з редисом. Потрібно лише посадити овоч в горщик й розмістити в тому місці, куди потрапляє найбільше світла за день.



Редис можна посіяти на підвіконні / Фото Pexels

Мікрозелень

Дуже просто вирощувати мікрозелень у домашніх умовах. Потрібно лише їх поливати й періодично відкривати коробку, щоб рослина могла подихати. Придбати насіння з ємністю для вирощування можна в спеціалізованих магазинах.

Шпинат

Цю зелень можна легко виростити в кімнатних умовах. Шпинат росте добре в осінньо-зимову пору, коли швидко сідає сонце, тож не потребує постійного світла. Посадити рослину потрібно в широкий та глибокий контейнер з великою кількістю дренажу. Вже через кілька тижнів можна очікувати на перший урожай.

Горох

Корисний горох можна споживати взимку у власній квартирі. Він росте завдяки великій кількості світла, але додатково можна скористатися спеціальною лампою.

Також восени можна посадити гірчицю, буряк, моркву та броколі, пише Martha Stewart. Щоб отримати якнайшвидше урожай – посадіть овочі в теплиці. Таким чином вони швидше дозріють.

